La Corporación insular, a través de Turismo de Tenerife, entrega cerca de 200.000 euros a los grupos, lo que supone el doble de la cantidad asignada en 2025

El Cabildo de Tenerife entregó este jueves los contratos de patrocinio a más de un centenar de grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en un acto celebrado en el Recinto Ferial de Tenerife.

Para el año 2026, esta aportación ha visto casi duplicado su presupuesto hasta alcanzar los 195.920 euros, beneficiando a 105 agrupaciones, lo que supone un incremento aproximado del 100 % en la dotación por grupo respecto al año anterior, cuando la cantidad ascendió a 100.000 euros para un total de 107 colectivos. Desde el inicio de este programa de apoyo hasta la actualidad, el importe total destinado a las agrupaciones del Carnaval ha alcanzado los 1.816.415,50 euros.

En el acto participaron la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila y el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso. También el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

Acto de entrega de los patrocinios a las agrupaciones del Carnaval de Tenerife

Entre las agrupaciones patrocinadas en el Carnaval de 2026 se encuentran 2 comparsas infantiles y 10 comparsas adultas. 19 agrupaciones coreográficas, 17 murgas infantiles y 22 murgas adultas. 8 grupos de la Canción de la Risa, 8 rondallas, 2 agrupaciones lírico-musicales, 9 agrupaciones musicales y 9 agrupaciones musicales de mayores. Así, el Cabildo de Tenerife colabora con todas las agrupaciones que están inscritas oficialmente en el Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Representantes de las agrupaciones patrocinadas del Carnaval de Tenerife y las autoridades

Proyección exterior

A través de esta iniciativa, que lleva celebrándose desde 2008, Turismo de Tenerife reconoce el papel fundamental que desempeñan murgas, comparsas, rondallas, agrupaciones musicales, coreográficas y demás colectivos del Carnaval en la proyección exterior de la isla. Consideran que están contribuyendo a difundir su identidad, creatividad y tradición más allá de nuestras fronteras. Para la entidad, ellos son los verdaderos embajadores culturales y turísticos de la fiesta.

Declarado en 1980 Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Carnaval de Tenerife es uno de los principales atractivos turísticos del destino. No solo por su impacto económico y mediático, sino también por su valor cultural y social. Los grupos participantes son el alma de la fiesta y representan un elemento clave en la experiencia que viven tanto residentes como visitantes nacionales e internacionales.