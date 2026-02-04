10,7 millones de euros para transformar La Oliva

La Oliva pondrá en marcha un plan de transformación con la mayor subvención de la historia del municipio: 10,7 millones de euros

El Ayuntamiento de La Oliva continuará, durante este 2026, con el Plan de Transformación Municipal con una inversión global de 10.700.000 euros hasta 2029. Este programa estratégico, que será posible gracias a la captación de fondos externos, en este caso provenientes del Ministerio de Agenda Urbana del Gobierno de España, y la planificación financiera municipal, permitirá ejecutar actuaciones en accesibilidad, modernización de infraestructuras, sostenibilidad y digitalización. El objetivo será convertir La Oliva en un municipio más moderno, inclusivo y sostenible.

La Oliva, Fuerteventura

Fondos Europeos

Esta transformación integral del municipal se podrá llevar a cabo gracias a la captación de fondos externos de la Concejalía de Economía y Hacienda, con Juan José Rodríguez al frente. En concreto, gracias al trabajo de la Oficina de Fondos Europeos, consiguiendo alcanzar, así, un total de 10.700.000 euros hasta 2029, la mayor subvención captada en la historia del municipio.

Entre las actuaciones previstas se encuentran las mejoras de infraestructuras y accesibilidad urbana como la remodelación del Centro Cultural de Vallebrón (475.076 €). El acondicionamiento y la pavimentación de aceras en Corralejo, Lajares y otros núcleos. También la eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Galicia (más de 4,4 millones €) y la mejora de la accesibilidad en la Avda. Juan Carlos I y en distintas zonas de El Cotillo (más de 2,8 millones €). Además, se llevará a cabo la ejecución del Segundo Plan de asfaltado municipal (1,2 millones €).

Isaí Blanco (derecha) y Juan José Rodríguez (izquierda)

Modernización tecnológica y energía

A su vez, se procederá a la modernización digital y tecnológica del padrón municipal (52.000 €), la implementación de cartelería LED (100.000 €) y se impulsará, también, la canalización de fibra óptica en núcleos dispersos (250.000 €).

En lo que a energía y sostenibilidad se refiere, se instalará energía solar térmica y se reformará la piscina de Corralejo (1,39 millones €), así como la mejora de la eficiencia energética en los campos de fútbol municipales (2,32 millones €).

Estas actuaciones también se visualizarán en áreas como los servicios públicos del municipio con la renovación del alumbrado público en la Avenida Juan Carlos I (492.750 €).

Estrategia integral y de futuro

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, señala que “este plan supondrá un paso decisivo para transformar nuestro municipio con una visión de futuro. No hablaremos solo de intervenciones puntuales, sino de una estrategia integral que mejorará la vida de nuestros vecinos y vecinas, apostando por la accesibilidad, la sostenibilidad y el desarrollo económico local. La captación de fondos nos permitirá llevar a cabo proyectos que parecían inalcanzables y hoy se convierten en una realidad”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Juan José Rodríguez, afirma que “se tratará de una inversión histórica, perfectamente planificada en fases y con una financiación responsable. Gracias a la captación de fondos y a una gestión rigurosa, podremos ejecutar proyectos largamente demandados. Con este plan demostraremos que en La Oliva trabajamos con responsabilidad, pero también con la ilusión de dar respuesta a lo que necesita la ciudadanía”.

Además, el primer teniente alcalde, Julio Santana, declara: “La consecución de estos fondos viene precedida de un trabajo realizado también en el mandato pasado donde nos propusimos desde el primer minuto acogernos a cualquier subvención de otras instituciones para realizar obras tan importantes en nuestro municipio como las que ya hemos visto que ejecutadas.”

Calendario de ejecución

Algunas de estas actuaciones ya han comenzado durante el 2025 con mejoras en accesibilidad y asfaltado, y se desarrollarán de forma escalonada hasta 2029, priorizando:

• 2026 y 2027: los grandes proyectos de pavimentación y accesibilidad.

• 2028 y 2029: la apuesta por la sostenibilidad energética y la modernización de instalaciones deportivas y culturales.