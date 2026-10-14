El ministro Ángel Víctor Torres ha presidido en la Delegación del Gobierno de Ceuta una nueva reunión del Comité de Situación donde ha informado de los retornos a Marruecos de migrantes

Desalojo de la antigua fábrica de Guano. Imagen EFE

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado este miércoles en Ceuta que 11.756 personas ya han regresado a Marruecos -entre ellos 531 con órdenes de expulsión por infracciones penales-, pero ha advertido que todavía “queda trabajo por hacer” por la presencia de migrantes que están fuera de los recursos habilitados por el Gobierno.

Tras presidir en la Delegación del Gobierno de Ceuta una nueva reunión del Comité de Situación, Torres ha valorado que ya se han producido 11.225 retornos voluntarios y 531 expulsiones, “lo que supone 914 retornos más y 33 expulsiones más que el pasado jueves”.

Ha concretado que ya hay 7.000 migrantes en algunos de los espacios habilitados por el Gobierno “y se irán incorporando los que están en las calles, cuya cifra no puedo cuantificar ya que nadie puede decir con certeza los que quedan, aunque se han pedido informes y se están haciendo batidas con drones en los montes para ver los que pueden pernoctar en esas zonas”.

Obligación de ir al CATE

El ministro ha destacado que se está “en el camino correcto. Los migrantes tienen la obligación de ir al CATE para pasar el triaje y la mayoría no se acoge a la protección internacional. En estos casos, prefieren no tener un expediente de expulsión y retornan voluntariamente a su país. Hay trabajo por delante”.

Ha destacado como “clave” la información y las explicaciones que reciben los migrantes “porque quedarse en Ceuta para nada es absurdo, de ahí que el 25 de agosto se produjeron 2.700 retornos y ya vamos por más de 11.700, por lo que vamos a seguir trabajando para que afloren los migrantes que están fuera de los recursos”.

Asentamientos en el litoral

El ministro ha valorado que se han levantado los seis asentamientos del litoral, en los que ha agradecido la “grandísima profesionalidad” de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que ha permitido llevar a cabo seis operaciones “y el desplazamiento de miles de personas sin violencia y sin incidencias relevantes”.

Torres ha dicho que el 20 de agosto se llevó a cabo la primera operación en la playa del Trampolín con 1.800 subsaharianos trasladados a Loma Margarita. Continuó el 21 de agosto con “cientos de migrantes” que estaban en las inmediaciones de Loma Colmenar.

Los siguientes operativos fueron el 13 de septiembre con 900 personas en el entorno del embolsamiento de Loma Colmenar, el 18 de septiembre con unas 1.700 personas en las playas de Benítez y parte del Trampolín que se llevaron al puerto y los días 4 y 5 de octubre con cerca de 2.000 migrantes en la playa del Trampolín.

El último operativo fue el pasado 11 de octubre con cerca de 600 migrantes que permanecían en la Fábrica del Guano y que fue “el primer lugar donde se colocaron las duchas, por lo que dijimos que queríamos tener las playas sin migrantes el 15 de octubre y se ha conseguido antes”.

El ministro ha asegurado que todos los recursos habilitados serán “desmantelados” cuando “el trabajo esté terminado”.