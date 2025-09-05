12 ahogados este verano en Canarias, un 20% menos

Aunque agosto fue el mes con más fallecimientos por ahogamiento de 2025, el verano cierra con un 20% menos de ahogados que el año pasado

Canarias cerró los dos meses de verano con un total de 12 personas fallecidas por ahogamiento en playas e instalaciones acuáticas de Canarias. Esto supone un 20% menos que el verano pasado (15), según datos recopilados por la plataforma ‘Canarias, 1500 Km de Costa’.

Canarias cierra el verano con 12 personas fallecidas por ahogamiento, un 20% menos

Similar a 2023 y 2022

En el mismo período del año 2023 fueron 11 los bañistas que perdieron la vida. En 2022, 12; en 2021, 9; y en 2020, otros 12.

Asimismo, y con una media mensual de cinco fallecidos en lo que va de año (enero-agosto), el mes de julio concluyó con tres muertes por ahogamiento, mientras que agosto con nueve, siendo el mes de mayor mortalidad en estos ocho meses.

Por islas

Por islas, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote contabilizaron tres muertes; Gran Canaria, dos y El Hierro, 1.

En total, 50 personas sufrieron accidentes en playas, piscinas y charcones durante el verano del presente ejercicio. Además de los óbitos, cuatro bañistas fueron asistidos tras ser sacados del mar en estado crítico y 11 resultaron heridos de gravedad. Esto bate el récord en el número total de afectados de estas consideraciones en los últimos 5 años.

De igual forma, se suman 20 de carácter moderado y tres leves.

Menores

Por su parte, solo en estos dos meses de verano un total de 8 menores de edad fueron víctimas de accidentes en diferentes espacios acuáticos del archipiélago, con un fallecido, tres heridos graves y cuatro moderados.

Por islas, Tenerife y Fuerteventura registraron tres víctimas menores de 18 años y Gran Canaria, dos.

Por entornos, cuatro menores protagonizaron accidentes ocurridos en piscinas, dos en playas y dos más en piscinas naturales.

La plataforma señala que las negligencias cuestan la vida al 90% de los niños que sufren un accidente en el agua, «producto de una falta de atención y vigilancia de los adultos a su cargo».