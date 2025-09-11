Acusado de violar a una menor tutelada en el carnaval de Tenerife

El acusado habría violado a la menor en un baño durante los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, por lo que piden 15 años de cárcel

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de 15 años de cárcel para un hombre por agredir sexualmente a una menor tutelada por el Gobierno de Canarias en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife.

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife



Los hechos

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que cuando sucedieron los hechos la menor se encontraba en proceso de reintegración familiar y gozaba de permiso para pernoctar en el domicilio materno durante algunos días.

En uno de esos permisos, y en las primeras horas de la noche, la menor acudió a los bailes de carnaval con dos amigas, ambas menores no acompañadas acogidas en el mismo centro.

La Fiscalía relata que las menores se encontraron con un grupo de varones, entre los que se encontraba el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales.

En el momento del encuentro, la menor se encontraba ebria debido a la ingestión durante esa tarde-noche de diversas bebidas alcohólicas, tanto en su casa como ya en el propio carnaval.

Así, cuando la menor decidió ir al servicio, el procesado -que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza- se aprovechó de la incapacidad de la menor debido a su intoxicación etílica para agarrarla por el brazo y llevarla a los servicios de mujeres.

El joven se introdujo con la menor en uno de los cubículos y una vez en el interior mantuvo relaciones sexuales completas.

Pena de cárcel

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y pide también su inhabilitación para la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cinco años, inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante diez años y libertad vigilada durante otros siete años.

Asimismo solicita la prohibición de aproximarse a la menor a una distancia inferior a 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático durante 20 años y una indemnización de 15.000 euros a la menor en concepto de daño moral.

El juicio arranca el próximo martes a las 09.30 horas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.