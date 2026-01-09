Casi 3 millones de euros para el asfaltado en Guanarteme, Alcaravaneras y Avenida de Escaleritas

El Ayuntamiento adjudica el asfaltado en Guanarteme, Alcaravaneras y Avenida de Escaleritas por 2,74 millones de euros para un proyecto que permitirá renovar 40 calles y más de 102.000 metros cuadrados de superficie

Calle Castillejos, en Guanarteme, una de las que serán asfaltadas en este proyecto

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado, por 2.737.773,92 euros, los trabajos de asfaltado en los barrios de Guanarteme, Alcaravaneras y en la Avenida de Escaleritas. Una actuación que alcanzará más de 102.000 metros cuadrados de superficie en cerca de 40 calles.

Como explica el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, estas actuaciones forman parte del Plan de Asfaltado municipal, que en los últimos dos años ha superado los 8 millones de euros en inversiones. “Con estas obras buscamos garantizar calles más seguras, accesibles y confortables para los vecinos y vecinas, mejorando la movilidad y la conservación del viario urbano”.

Guanarteme

El primer lote adjudicado corresponde a la Fase I del barrio de Guanarteme, que abarcará 20 calles, entre ellas la avenida de El Rincón, la avenida Príncipe de Asturias, Numancia, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez,

Castillejos, Vergara, Lepanto, El Salvador, Espartero, Perú, Puerto Rico, la avenida José Mesa y López —entre la plaza de las Américas y la calle Costa Rica—, Paraguay, Panamá, Portugal, Pelayo, Antonio Medina Vega, Churruca y Salvador Manrique de Lara. En este ámbito se ha previsto el asfaltado de 43.551,90 metros cuadrados, con un presupuesto de 1.133.152,08 euros, cuya adjudicación la Mesa de Contratación ha propuesto a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.

Recorrido del asfaltado en Guanarteme

Alcaravaneras

El segundo lote corresponde al barrio de Alcaravaneras, con una inversión de 1.074.730,49 euros para actuar sobre una superficie de 38.890,12 metros cuadrados en 16 calles, entre las que se incluyen Manuel González Martín, Ingeniero Salinas, Alfredo Calderón, Italia, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Pi y Margall, Barcelona, Néstor de la Torre, Turina, Bilbao, Concepción Arenal, Mas de Gaminde, Valencia, Alemania y Luis Antúnez. En este caso, la propuesta de adjudicación ha recaído en la empresa Félix Santiago Melián, S.L.

Recorrido del asfaltado en Alcaravaneras

Escaleritas

Por último, el tercer lote recoge el asfaltado de 19.709,31 metros cuadrados en la Avenida de Escaleritas, en el tramo comprendido entre la rotonda Electra, que da acceso al puente de La Ballena, y la calle Obispo Romo. Esta actuación incluye también las calles Pepe Castellano y Bejeque, esta última situada en la urbanización Sansofé, donde se ejecutarán dos rebajes de aceras. Para esta intervención, con una duración estimada de dos meses, se ha destinado un presupuesto de 529.891,35 euros y se ha adjudicado a la empresa Surhisa Suárez e Hijos, S.L.

Recorrido del asfaltado en Escaleritas

Más de 8 millones de euros en asfaltado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa de esta manera con el Plan de Asfaltado, que a lo largo del actual mandato se ha desarrollado en más de 60 calles con una inversión de 5,1 millones de euros y que, con esta nueva licitación, superará los 8 millones de euros.

Durante el pasado 2025 se llevó a cabo una actuación en tres distritos, por 2,2 millones de euros, en la que se repavimentaron calles de barrios del Distrito Ciudad Alta, como La Minilla, Escaleritas, Altavista y Barranquillo Don Zoilo; del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con intervenciones en Piletas, Isla Perdida, La Suerte y Cruz del Ovejero; y del Distrito Centro, con asfaltado en vías principales como Paseo de Chil y León y Castillo, esta última a la altura del Real Club Náutico de Gran Canaria, en la conexión de la Avenida Marítima con la Base Naval.

La Avenida de Escaleritas también será reasfaltada en este proyecto

Actualmente, la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado está actuando en el paseo Tomás Morales, donde ya se ha asfaltado el tramo entre la Plaza de La Constitución y Juan XXIII, y se prevé continuar, en próximas fechas, con el asfaltado entre Bravo Murillo y la Plaza de La Constitución.

Además, el Consistorio, a través del Plan de Cooperación del Cabildo, repavimentó en 2024 33 calles de Triana, Vegueta, Escaleritas, Casablanca I y El Lasso, con una inversión de 1,2 millones de euros, así como dos actuaciones de asfaltado en los barrios de Schamann y Salto del Negro, con una inversión de 508.270 euros; y en Casablanca I y Las Torres, a las que se destinaron otros 424.000 euros.