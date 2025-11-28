Ábalos y Koldo pasan su primera noche juntos en prisión

El exministro se muestra más afectado, mientras su exasesor asegura estar tranquilo

José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pasaron juntos su primera noche en la cárcel de Soto del Real. Ambos ingresaron el jueves por orden del juez del Supremo, que vio un riesgo “extremo” de fuga. La cercanía del primer juicio del caso Koldo y las elevadas penas solicitadas influyeron en la decisión.

Vista del furgón policial que ha trasladado a José Luis Ábalos y Koldo García para ingresar este jueves en la cárcel de Soto del Real (Madrid). EFE/Rodrigo Jiménez

La abogada de García, Leticia de la Hoz, afirmó que Ábalos es quien peor lleva estas primeras horas en prisión. Explicó que pudo verle y comprobó su estado. Añadió que su cliente, Koldo García, se encuentra “tranquilo”.

Posible separación de celdas en las próximas horas

Aunque compartieron celda en el módulo de ingresos, lo más probable es que hoy les asignen estancias distintas. De la Hoz recordó que ambos son presos preventivos y primerizos, acusados de delitos sin violencia.

Por ese motivo, podrían pasar a un módulo con internos de perfil similar. El módulo 13 acoge a reclusos sin antecedentes y con bajo nivel de conflictividad. Allí estuvo interno el dirigente socialista Santos Cerdán.

Ingreso protocolario en Soto del Real

Los dos llegaron a la prisión a las 18:09 del jueves (hora peninsular). Cumplieron el protocolo habitual: identificación, huellas, fotografías y apertura de expediente penitenciario. Después recibieron productos de higiene y de cama.

También se les informó de sus derechos, incluido el de comunicar su situación de inmediato a sus familias y abogados. La prisión les retiró objetos prohibidos, entre ellos sus teléfonos móviles, que quedarán bajo custodia del centro hasta su salida o entrega a un familiar.