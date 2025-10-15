Este martes cerraron al baño El Reducto y Flamingo por presencia de bacterias fecales y aún continúan cerradas. Los Pocillos se cerró este miércoles, pero ya ha sido reabierta

Los vertidos fecales afectan ya a tres playas de Lanzarote. Este miércoles se unían a El Reducto, Arrecife, y Flamingo, Yaiza, la playa de Los Pocillos, en Tías. Sin embargo, esta última ya ha sido reabierta.

Playa de Los Pocillos, en Lanzarote, que también se ha visto afectada por vertidos fecales que obligaron a cerrarla al baño

Después de los resultados favorables de la calidad del agua llevados a cabo por la autoridad sanitaria, se ha podido reabrir esta conocida zona costera de Matagorda. La bandera roja ya solo está izada por este motivo en las dos playas mencionadas de Arrecife y Yaiza.

También en estas zonas se realizan controles del agua, pero aún no se ha determinado que sean aptas para el baño. Se trata de un problema relacionado con los emisarios, a los que tanto Cabildo como ayuntamientos prestan especial atención porque son episodios que se repiten con cierta frecuencia.