Abubukaka celebra su 20 aniversario como mejor sabe, con humor

La compañía Abubukaka cumple sus veinte años con un espectáculo que recorrerá su trayectoria en escena, un libro y una exposición en su tienda de La Laguna

Abubukaka cumple 20 años. Imagen cedida

Abubukaka cumple veinte años y lo celebra como mejor sabe, con humor. Durante noviembre de 2026, la compañía desarrollará una programación especial que reúne actuaciones en Tenerife y Gran Canaria, la presentación del libro «No somos nadie pero ustedes

tampoco (20 años de Abubukaka)» y una exposición que se inaugurará el 23 de noviembre, fecha exacta de su aniversario, según informa un comunicado.

Desde 2006, Abubukaka ha construido un universo de sketches, personajes y situaciones disparatadas que ha llevado a teatros y plazas de toda Canarias y de parte de la península ibérica. La compañía ha realizado una media de 60 actuaciones por temporada, que reúnen aproximadamente a 25.000 espectadores. A esta trayectoria escénica se suma una comunidad de más de 200.000 seguidores en

sus diferentes redes sociales, donde sus creaciones audiovisuales alcanzan cinco millones de reproducciones al año.

Veinte años sobre el escenario

El espectáculo «20 años de Abubukaka» se representará los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna, y los días 12 y 13 de noviembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.

La propuesta plantea un viaje caótico y lleno de humor por las dos décadas de la compañía, desde sus inicios hasta sus creaciones más recientes. El grupo recuperará los sketches, personajes y locuras que han definido su estilo irreverente, mezclando nostalgia, parodia y giros inesperados.

«No somos nadie pero ustedes tampoco»

El 18 de noviembre, la Fundación CajaCanarias acogerá la presentación de «No somos nadie pero ustedes tampoco (20 años de Abubukaka)», un libro escrito por Paco Sánchez y diseñado, maquetado y editado por Rayo 52.

La publicación reúne imágenes, anécdotas y datos imprescindibles para comprender la naturaleza orgánica de Abubukaka y recorrer los veinte años de su historia. En la presentación participarán los integrantes de la compañía y distintas personas que han hecho posible tanto la edición del libro como la propia existencia del grupo. Durante la presentación del libro habrá una ronda de preguntas, firma de ejemplares y alguna que otra sorpresa.

Una exposición para celebrar el día del aniversario

El 23 de noviembre, coincidiendo con el día exacto del vigésimo aniversario, se inaugurará la exposición «20 años» en la tienda de Abubukaka, situada en la calle Heraclio Sánchez, 27, en La Laguna.

La muestra reunirá objetos, prendas y fragmentos de manifiestos fundacionales de la compañía, ofreciendo al público un acercamiento a su historia a través de los elementos que han acompañado su recorrido. La inauguración incluirá la venta y firma del libro, un copioso cóctel y las demás ocurrencias que puedan surgir hasta entonces.

Humor dentro y fuera de los teatros

Además de su actividad escénica y audiovisual, Abubukaka mantiene una presencia habitual en los medios de comunicación. La compañía colabora varias veces por semana en Radio Club Tenerife y participa los viernes en el programa «Hay que verlo», de RTVC, con una sección de humor propia.

Con esta programación, Abubukaka invita al público a celebrar veinte años de humor irreverente y a reencontrarse con las historias, los personajes y las personas que han hecho posible su trayectoria. Una invitación abierta a quienes han acompañado a la compañía desde sus comienzos y a quienes todavía están por descubrirla.

