Accidente de tráfico mortal en La Oliva

Una persona ha fallecido en el accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del sábado en La Oliva, Fuerteventura

El accidente de tráfico ocurrió minutos después de pasadas las doce de la noche en la FV-104 en La Oliva. El vuelco del vehículo se produjo a la altura del Parque Holandés, en dirección a Puerto del Rosario.

La llamada de emergencias se recibió a las 00:17 minutos de este sábado / 112 Canarias

El 112 Canarias recibió una alerta del vuelco del vehículo con una persona atrapada en su interior. Los bomberos actuaron en el accidente para liberar a la persona atrapada, pero el personal sanitario no pudo hacer nada para salvarle la vida por las heridas sufridas tras el vuelco.