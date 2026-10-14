Accidente en la TF-5, en dirección Santa Cruz de Tenerife, provoca importantes retenciones

Un accidente registrado en torno a las ocho de la mañana está provocando importantes retenciones en la entrada a Santa Cruz de Tenerife.

Complicada la mañana en las carreteras de Tenerife desde primera hora. Un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura de Las Chumberas, está provocando importantes retenciones desde primera hora de la mañana. Varios vehículos se encuentran implicados y las retenciones se registran en varios kilómetros.

Dos accidentes también en el sur de Tenerife

Además, la situación se ha complicado porque también dos accidentes ocurridos a primera hora de la mañana están generando importantes retenciones. El primero de ellos ocurrió a la altura del hospital del Mojón y no hubo heridos.

El segundo tuvo lugar en la TF-28, en el municipio de El Rosario, concretamente en el kilómetro 9, en el polígono de El Chorrillo. Una colisión entre camión y moto requirió de los servicios de emergencia en el lugar. El motorista resultó herido.