Además del choque en cadena, también en Arucas se ha registrado un accidente mortal con una persona fallecida en la GC-2

La situación en las carreteras de Gran Canaria ha empeorado notablemente con el paso de las horas tras los accidentes ocurridos a primera hora de este martes. Las retenciones provocadas por el choque en cadena entre cuatro vehículos en la GC-1 (a la altura del centro comercial Las Terrazas) se extendían hasta el municipio de Ingenio, concretamente hasta la zona del Carrizal, en torno a las ocho y media de la mañana.

Estado en el que se encontraba la GC-1 en torno a las 8:30 de la mañana, con importantes retenciones debido al accidente de tráfico / RTVC / Estefanía de Blassio

En el lugar continúan trabajando varias ambulancias, efectivos de la Policía Local de Telde y la Guardia Civil. Aunque los servicios de emergencia indican que las personas implicadas no presentan heridas graves y los daños se limitan a lesiones leves, el impacto en la circulación es severo.

Todos los accesos desde Telde hacia la GC-1 se encuentran completamente bloqueados, generando atascos kilométricos que superan los treinta y cuarenta minutos de espera para los conductores.

Accidente mortal en la GC-2, a la altura de Arucas

Esta incidencia se suma al trágico accidente mortal registrado previamente en la GC-2 a la altura de Arucas, complicando enormemente la movilidad insular en la mañana de hoy.