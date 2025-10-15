Mañana complicada en la TF-5 con tres accidentes que dejan importantes retenciones

Tres accidentes a primera hora de la mañana en la TF-5 han provocado importantes retenciones en la hora punta de entrada a Santa Cruz de Tenerife

Mañana muy complicada en la TF-5 en Tenerife donde se han registrado hasta tres accidentes de tráfico. Los accidentes han coincidido en las primeras horas de la mañana y todos han ocurrido en dirección entrada a Santa Cruz de Tenerife.

Uno de los impactos ocurrió a la altura de Tacoronte entre un coche-moto. El segundo se produjo en Los Naranjeros y en éste se vieron implicados cinco vehículos. El tercer accidente se produjo entre Tacoronte y El Sauzal en el que se vieron implicados dos coches y una moto.

Como consecuencia de estos tres accidentes las retenciones del tráfico y la circulación lenta en las primeras horas de la mañana han obligado a mucha paciencia entre los conductores.