ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

ACNUR refuerza en Canarias la atención a menores migrantes y solicitantes de asilo

Redacción RTVC
Redacción RTVC

ACNUR también coordina la acogida de solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias 50, el 70 % de esas personas huyen de zonas de conflictos

ACNUR refuerza en Canarias la atención a menores migrantes y solicitantes de asilo


Un equipo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lleva un año trabajando en las islas para facilitar que los menores migrantes conozcan sus derechos en sus lenguas maternas. La iniciativa busca que estos jóvenes puedan comprender plenamente los procedimientos y el apoyo disponible durante su estancia en el archipiélago.

En la actualidad, ACNUR coordina también la acogida de solicitantes de asilo que se encuentran en el recurso de Canarias 50. Según los datos de la organización, casi un 70 % de estas personas huyen de zonas en conflicto, lo que incrementa la necesidad de ofrecerles protección y asistencia especializada.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La nueva asistente robótica del Gran Telescopio de Canarias se llama Gara

Suspenden la caza por sospechas de envenenamiento de animales en Haría

Gran Canaria inicia una nueva red de impulsión de agua de abasto entre Santa Brígida y San Mateo

Embalses al límite: la sequía vacía las reservas de agua en Gran Canaria

En el Día Internacional del Gato se busca generar conciencia sobre la adopción responsable

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025