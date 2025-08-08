ACNUR también coordina la acogida de solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias 50, el 70 % de esas personas huyen de zonas de conflictos

ACNUR refuerza en Canarias la atención a menores migrantes y solicitantes de asilo



Un equipo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lleva un año trabajando en las islas para facilitar que los menores migrantes conozcan sus derechos en sus lenguas maternas. La iniciativa busca que estos jóvenes puedan comprender plenamente los procedimientos y el apoyo disponible durante su estancia en el archipiélago.

En la actualidad, ACNUR coordina también la acogida de solicitantes de asilo que se encuentran en el recurso de Canarias 50. Según los datos de la organización, casi un 70 % de estas personas huyen de zonas en conflicto, lo que incrementa la necesidad de ofrecerles protección y asistencia especializada.