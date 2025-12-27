El trámite debe formalizarse antes del 16 de enero y no se admitirán solicitudes el mismo día de la Fiesta de San Sebastián 2026

El Ayuntamiento de Adeje, a través del Área de Cultura, ha abierto el período de inscripción para la participación de animales en la tradicional Fiesta de San Sebastián, que se celebrará el próximo 20 de enero. Como en ediciones anteriores, el consistorio ha establecido un plazo previo para ordenar la participación y garantizar el correcto desarrollo de uno de los actos más arraigados del calendario festivo del municipio.

Adeje abre las inscripciones de animales para la Fiesta de San Sebastián 2026

La inscripción deberá formalizarse antes del 16 de enero y no se admitirán solicitudes el mismo día del evento. El trámite se realizará exclusivamente a través del formulario habilitado para tal fin publicado en la web adeje.es, con el objetivo de disponer de un registro previo que permita coordinar los dispositivos de bienestar animal, seguridad y organización.

La fiesta de San Sebastián mantiene un protagonismo destacado de los animales, especialmente de los caballos, que cada año concentran el mayor número de inscripciones. En la edición de enero de 2025 participaron más de cien caballos, además de otro tipo de animales, todos ellos bajo supervisión veterinaria durante la jornada. La organización delimitará espacios específicos, y habilitará zonas de sombra y agua además de contar con personal especializado para velar por el bienestar animal en cada fase de la celebración.

Desde el Ayuntamiento de Adeje se recuerda que cualquier duda o consulta relacionada con el proceso de inscripción podrá realizarse a través del correo electrónico sansebastian2026@adeje.es o contactando telefónicamente con el Centro Cultural de Adeje, 922 756 246. El consistorio insiste en la importancia de respetar los plazos establecidos y las indicaciones organizativas para preservar el carácter tradicional de la fiesta y garantizar una participación ordenada y segura.