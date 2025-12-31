La oficina turística de Fañabé, integrada en la Red Infoten, reforzará la atención al visitante en Costa Adeje con un modelo moderno y experiencial

Adeje y el Cabildo impulsan una nueva oficina de información turística en Playa Fañabé

El Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo Insular de Tenerife avanzan en la construcción de una nueva oficina de información turística en Playa Fañabé, un proyecto estratégico para el destino Costa Adeje que se desarrollará mediante un convenio interadministrativo dentro del programa de renovación de la Red Infoten. El acuerdo se llevará a aprobación en el próximo pleno municipal.

La concejala de Turismo, Patricia Paulsen Fölling, destacó que esta nueva oficina permitirá mejorar la atención directa al visitante en una de las zonas de mayor afluencia turística del municipio, apostando por un modelo que combina innovación, accesibilidad y calidad, y que contribuye a poner en valor el territorio y a fidelizar a quienes visitan el destino.

La oficina, que sustituirá a la actual, se ubicará en el paseo marítimo de la playa de Fañabé y ha sido diseñada como un espacio abierto, integrado en su entorno y con funcionamiento bioclimático.

Plazo de ejecución previsto de dos años

La inversión total asciende a 561.632 euros, financiados de forma conjunta por el Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo, con un plazo de ejecución previsto de dos años.

Clasificada como oficina tipo A dentro de la Red Infoten, funcionará como centro de visitantes experiencial, con equipamiento tecnológico avanzado, atención personalizada y servicios orientados a la comercialización de experiencias turísticas.

Con esta actuación, Adeje refuerza su red de oficinas turísticas y su apuesta por consolidar la competitividad de Costa Adeje como destino de referencia en Tenerife.