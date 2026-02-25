La inversión prevista en aeropuertos de Aena para 2027-2031 multiplica por cinco la del quinquenio anterior y prioriza Tenerife Sur

Aena planea invertir 1.806 millones en aeropuertos canarios

La sociedad gestora de los aeropuertos españoles, Aena, anunció que tiene previsto destinar 1.806,9 millones de euros a los ocho aeródromos de Canarias durante el período 2027-2031, cinco veces más que los 329 millones invertidos en el quinquenio anterior.

El plan de mejoras se centra principalmente en el aeropuerto de Tenerife Sur, que recibirá 553,6 millones, de los cuales 289 millones corresponden a la ampliación de sus instalaciones, según el plan DORA III presentado por la compañía.

Le siguen el aeropuerto de Gran Canaria, con 336,3 millones; Lanzarote-César Manrique, con 327,4 millones; y Tenerife Norte-La Laguna, con 313,4 millones.

Incremento medio anual de las tarifas

El resto de los aeropuertos también recibirán recursos, incluyendo 143,2 millones para Fuerteventura, 89 millones para La Palma, 19,2 millones para La Gomera y 14,8 millones para El Hierro, lo que permitirá modernizar y ampliar la capacidad de todas las islas.

Para financiar esta “ola inversora”, Aena ha propuesto un incremento medio anual de las tarifas en los aeropuertos canarios de menos de 30 céntimos, que incluso será menor al aplicar los incentivos vigentes.

La empresa subraya que los ajustes para vuelos interislas serán inferiores a 10 céntimos, buscando equilibrar la inversión con la accesibilidad de los usuarios.