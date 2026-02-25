La remodelación integral del aeropuerto de Tenerife Sur se ejecutará en siete u ocho años y forma parte del plan inversor 2027-2031

AENA prevé licitar antes del verano la nueva terminal de Tenerife Sur

AENA prevé licitar antes del verano el proyecto para la remodelación integral de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, una actuación que supondrá una inversión de 550 millones de euros dentro del periodo 2027-2031.

Además, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Javier Marín, detalló que la obra implicará prácticamente la construcción de una nueva terminal, en un proceso complejo que combinará demoliciones y nuevas edificaciones sin interrumpir la capacidad operativa ni el servicio a los pasajeros.

El proyecto se abordó este miércoles en una reunión con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y representantes económicos y sociales de la isla.

La mayor inversión prevista

Además, Dávila destacó que se trata probablemente de la mayor inversión prevista en los aeropuertos tinerfeños, con una asignación total de 867 millones de euros entre Tenerife Sur y Tenerife Norte, y subrayó la importancia de garantizar que las obras no reduzcan la conectividad ni la capacidad aeroportuaria.

En paralelo, el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna contará con una inversión de 313,4 millones de euros para ampliar y modernizar sus instalaciones, mejorando áreas como facturación, controles de seguridad, embarque y recogida de equipajes.

AENA prevé finalizar la redacción del proyecto de Tenerife Sur en marzo, iniciar la tramitación ambiental este año y comenzar las obras dentro del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031.