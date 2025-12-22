Debido a la falta de personal, el aeropuerto de El Hierro cambia su horario en la torre de control hasta el 12 de enero

El aeropuerto de El Hierro modificará de manera temporal su horario operativo debido a la falta de personal en la torre de control, que gestiona la empresa Saerco. Según informa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Aena sancionará a la empresa por incumplimiento de contrato.

En concreto hay 7 personas están fuera de servicio de una plantilla de 10 y como consecuencia de esta contingencia sobrevenida, y tras analizar la situación tanto con el prestador del servicio como con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Aena ha optado por retrasar el comienzo del horario operativo de las 8:10 horas a las 8:30 horas a partir del domingo 21 y hasta el 12 de enero.

Según Aena, esta medida busca garantizar la conectividad y la continuidad del servicio así como la atención a los servicios sanitarios de emergencia que requieran hacer uso del Aeropuerto, tanto dentro de su horario operativo, como en cualquier momento fuera de el.

Aena indica que la aerolínea Binter ha reprogramado su vuelo procedente de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, que llegará a la isla a las 8.30 horas durante este período (en lugar de a las 8:15 horas).

El cierre del horario operativo se mantiene a las 18 horas, así como el PPR de 90 minutos para atender posibles vuelos comerciales programados que puedan llegar con retraso.