ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasEconomía

Los aeropuertos canarios registraron 4,6 millones de pasajeros en julio

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Esta cifra representa un 6,3 % más de pasajeros que en el mismo mes de 2024

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron este mes de julio un total de 4.637.049 pasajeros, un 6,3% más que el mismo mes de 2024, según informó AENA en un comunicado este martes.

Los aeropuertos canarios registran 4,6 millones de pasajeros en julio
Los aeropuertos canarios registran 4,6 millones de pasajeros en julio / Archivo RTVC

De la cifra total de viajeros registrada, 4.597.800 corresponde a pasajeros comerciales, de los que 2.133.715 corresponden a vuelos nacionales, un 6,4% más respecto a julio del año pasado, y 2.464.085 a internacionales, un 5,9% más que el mismo mes de 2024.

Además, se gestionaron 40.830 movimientos de aeronaves, un 4,6% más, y se transportaron 2.828 toneladas de mercancías, un -1,9% menos respecto a julio del año pasado.

Tráfico por aeropuertos

El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.286.184, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a julio de 2024.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.094.961 pasajeros y un aumento del 1,4%; César Manrique-Lanzarote, con 798.998 pasajeros (+7,3%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 662.661 (+8,6%); Fuerteventura, con 617.573 (+12,6%); La Palma, con 133.918 (+2,6%); El Hierro, con 30.485 (+5,0%); y, La Gomera, con 12.269 pasajeros (+4,2%).

Por otro lado, en lo que va de año, los aeropuertos canarios registraron 31.671.482 viajeros, un 5,0% más que en el mismo periodo de 2024.

De los 31.481.904 pasajeros comerciales, 12.807.207 viajaron en vuelos nacionales, un 5,1% más, y 18.674.634 lo hicieron en vuelos internacionales, un 5,1% más respecto al acumulado en este mismo periodo de 2024.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Desciende la producción industrial un 3,7% en Canarias

Cinco gazatíes murieron por desnutrición este lunes, dos de ellos niños

LPA B&M Festival reivindica la música como punto de encuentro y descubrimiento colectivo

Sánchez reafirma, la prioridad en Ucrania es «poner fin a la guerra»

Detienen a una joven por 12 delitos de estafa en Las Palmas de Gran Canaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025