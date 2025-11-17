Compartimos las fechas de cuándo se encenderán las luces de Navidad en los municipios de Canarias. Una agenda que está abierta a nuevas actualizaciones, así que no dudes en volver y actualizar la página para no perderte nada
Fechas del encendido navideño en Tenerife
20 de noviembre
- Santa Cruz de Tenerife
- Guía de Isora
21 de noviembre
- Los Realejos
- Candelaria
28 de noviembre
- La Laguna
- La Orotava
29 de noviembre
- Arona
30 de noviembre
- Puerto de la Cruz
- Santa Úrsula
- Valle Guerra, Casa de la Navidad
3 de diciembre
- Icod de los Vinos
5 de diciembre
- Tegueste
Fechas del encendido navideño de Gran Canaria
22 de noviembre
- Ingenio
26 de noviembre
- Las Palmas de Gran Canaria. El encendido comenzará el 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre se irán sucediendo los alumbrados de todos los distritos del municipio.
27 de noviembre
- Santa María de Guía
28 de noviembre
- Gáldar
29 de noviembre
- Mogán
- Tejeda