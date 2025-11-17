ES NOTICIA

La agenda completa de los encendidos de luces de Navidad en Canarias

Virginia Gallo
Compartimos las fechas de cuándo se encenderán las luces de Navidad en los municipios de Canarias. Una agenda que está abierta a nuevas actualizaciones, así que no dudes en volver y actualizar la página para no perderte nada

Fechas del encendido navideño en Tenerife

Desde el 20 de noviembre comienzan los encendidos de luces de navidad en la isla de Tenerife / Imagen de archivo del Puerto de la Cruz

20 de noviembre

  • Santa Cruz de Tenerife
  • Guía de Isora

21 de noviembre

  • Los Realejos
  • Candelaria

28 de noviembre

  • La Laguna
  • La Orotava

29 de noviembre

  • Arona

30 de noviembre

  • Puerto de la Cruz
  • Santa Úrsula
  • Valle Guerra, Casa de la Navidad

3 de diciembre

  • Icod de los Vinos

5 de diciembre

  • Tegueste

Fechas del encendido navideño de Gran Canaria

22 de noviembre

  • Ingenio

26 de noviembre

Presentación de los detalles de las actividades organizadas en Las Palmas de Gran Canaria para la Navidad 2025
Presentación de los detalles de las actividades organizadas en Las Palmas de Gran Canaria para la Navidad 2025
  • Las Palmas de Gran Canaria. El encendido comenzará el 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre se irán sucediendo los alumbrados de todos los distritos del municipio.

27 de noviembre

  • Santa María de Guía

28 de noviembre

  • Gáldar

29 de noviembre

  • Mogán
  • Tejeda

