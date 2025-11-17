Compartimos las fechas de cuándo se encenderán las luces de Navidad en los municipios de Canarias. Una agenda que está abierta a nuevas actualizaciones, así que no dudes en volver y actualizar la página para no perderte nada

Fechas del encendido navideño en Tenerife

Desde el 20 de noviembre comienzan los encendidos de luces de navidad en la isla de Tenerife / Imagen de archivo del Puerto de la Cruz

20 de noviembre

Santa Cruz de Tenerife

Guía de Isora

21 de noviembre

Los Realejos

Candelaria

28 de noviembre

La Laguna

La Orotava

29 de noviembre

Arona

30 de noviembre

Puerto de la Cruz

Santa Úrsula

Valle Guerra, Casa de la Navidad

3 de diciembre

Icod de los Vinos

5 de diciembre

Tegueste

Fechas del encendido navideño de Gran Canaria

22 de noviembre

Ingenio

26 de noviembre

Presentación de los detalles de las actividades organizadas en Las Palmas de Gran Canaria para la Navidad 2025

Las Palmas de Gran Canaria. El encendido comenzará el 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre se irán sucediendo los alumbrados de todos los distritos del municipio.

27 de noviembre

Santa María de Guía

28 de noviembre

Gáldar

29 de noviembre