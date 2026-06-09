Así será el menú que degustará el papa en Gran Canaria

Profesionales y alumnos de Hoteles Escuela de Canarias elaborarán el desayuno, almuerzo y cena del Pontífice durante su estancia en la isla

Papas negras, crema de berros, cochino negro, quesos y aceite de producción local, piña de El Hierro, repostería tradicional y café cultivado en las islas conformarán el menú que cocinarán y servirán al papa León XIV en Gran Canaria profesionales y alumnos de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa).

La consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia (i); el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos (c); y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León (d) | Gobierno de Canarias

Un equipo integrado por trece profesionales de esta empresa pública del Gobierno de Canarias y dos estudiantes del ciclo de Dirección de Cocina elaborará y servirá este jueves el desayuno, almuerzo y cena del Pontífice durante su estancia en Gran Canaria, además de asumir la logística asociada a este servicio.

Profesionales y antiguos alumnos al frente del servicio

Del total de profesionales movilizados por Hecansa, cuatro son antiguos alumnos, dos especializados en sala y dos en cocina, que actualmente desempeñan su labor en establecimientos alojativos gestionados por la empresa pública, según ha informado este martes el Ejecutivo regional.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, trasladó a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y a la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, la decisión de contar con esta escuela para elaborar y servir los menús del papa durante su estancia en Gran Canaria, donde pernoctará antes de viajar el viernes a Tenerife.

“Esta colaboración es una oportunidad para visibilizar el talento y la profesionalidad de los equipos de Hecansa, así como el esfuerzo de los alumnos que se forman en sus centros. Son un referente de excelencia y compromiso con la calidad, valores que deseamos transmitir durante esta visita histórica”, ha resaltado Mazuelos.

“Una gran responsabilidad”

La consejera canaria de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha señalado que “estamos ante un acontecimiento histórico y una gran responsabilidad que el equipo de Hecansa afronta con la máxima profesionalidad e ilusión”, al tiempo que ha remarcado que “es un orgullo que una empresa pública del Gobierno de Canarias participe en un acontecimiento de esta relevancia”.

Mientras tanto, el personal de Hecansa ultima los preparativos de las tres propuestas gastronómicas, diseñadas a partir de algunos de los productos más representativos de Canarias.