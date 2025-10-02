Agrede una anciana para entrar a su casa y robar en Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Candelaria, en Tenerife, acusado de robar a una anciana a la que agredió en su casa

La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un hombre acusado de entrar de forma violenta en la casa de una anciana, supuestamente, para robar joyas y dinero.

La detención se ha llevado a cabo en la zona de Las Caletillas. El detenido, vecino del municipio de Candelaria y que ha ingresado en prisión, está acusado de robo con violencia o intimidación, lesiones y robo con fuerza en grado de tentativa.

Las Caletillas, Candelaria, Tenerife, donde han detenido al hombre que, supuestamente, entró con violencia para robar a una anciana

Llamó a la puerta encapuchado

Indica la Guardia Civil que los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando el acusado llamó a la puerta de una vivienda ubicada en la zona de Las Caletillas, donde residía la víctima, una señora de avanzada edad.

El acusado, supuestamente, entró en la vivienda vestido con ropa oscura y capucha para ocultar su rostro. Se introdujo por la fuerza agarrando a la víctima para inmovilizarla. Le mostró de forma amenazante un destornillador mientras le exigía que le dijera dónde estaba todo su dinero y las joyas.

El autor de los hechos huyó del lugar saltando el muro de la terraza de otra vivienda colindante, portando todo lo que había conseguido sustraer de la primera vivienda..

Al acusado le constan numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos similares. La Guardia Civil señala que el día de los hechos también trató de acceder a otra vivienda del mismo edificio no consiguiendo sustraer nada por encontrarse su morador dentro. Por esto último, también se le acusa de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.