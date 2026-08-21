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FesTVal-FORTA premia a ‘Ailoviou’, ‘La Cuina de Morera’ y Aragón TV

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Los premios se entregarán el 7 de septiembre en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz

La segunda edición del Premio FesTVal-FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) ha reconocido este año a ‘Ailoviou’, de RTV Región de Murcia; la cobertura informativa de las elecciones autonómicas del 8-F, de Aragón TV; y ‘La Cuina de Morera’, de À Punt.

Imagen de archivo de la cobertura informativa de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero de Aragón TV. Imagen de Aragón TV.
Imagen de archivo de la cobertura informativa de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero de Aragón TV. Imagen de Aragón TV.

En este sentido, el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) acogerá la entrega de estos galardones el próximo 7 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, en el marco de la XVIII edición del certamen, que se celebrará entre los días 7 y 12 de septiembre.

Galardonados

‘Ailoviou’ ha destacado por su papel como referente del entretenimiento y la cercanía en las tardes de ‘La 7’, combinando humor, música y participación ciudadana desde hace más de una década.A

Además, la cobertura de las elecciones autonómicas del 8-F supuso el mayor despliegue técnico y humano de la historia de Aragón TV, con tres platós simultáneos y realización remota. La programación alcanzó un 33,5 %, siendo el programa electoral con mayor cuota de pantalla en España de los últimos 17 años.

Por su parte, ‘La Cuina de Morera’, de À Punt Radiotelevisión Valenciana, destaca por acercar la gastronomía mediterránea y los hábitos de vida saludables a la audiencia de toda la Comunidad Valenciana de la mano del chef Jordi Morera y la nutricionista Ana Sirvent.

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