InicioRTVC ComunicaNotas de Prensa

Alberto Garzón y Santiago Díaz, protagonistas de un fin de semana de cultura y actualidad en ‘Tiempo de Alisios’

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

El programa de La Radio Canaria de Elena Falcón analiza la crisis energética, el género negro y rinde tributo a Pinocho este sábado y domingo, de 08:00 a 11:00 horas

`Tiempo de Alisios´ de La Radio Canaria recibirá este fin de semana a varias personalidades del panorama cultural que arrancará la emisión a las 08:00 horas tanto el sábado 11 como el domingo 12 de abril con una gran variedad de colaboradores y contenidos durante las tres horas que dura cada entrega.

Alberto Garzón y Santiago Díaz, protagonistas de un fin de semana de cultura y actualidad en ‘Tiempo de Alisios’
Alberto Garzón y Santiago Díaz, protagonistas de un fin de semana de cultura y actualidad en ‘Tiempo de Alisios’

El programa contará con la presencia del exministro y excoordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien presentará su último libro `La guerra por la energía´ y profundizará en las claves de la economía biofísica y los retos de un futuro marcado por la escasez de recursos; y del escritor Santiago Díaz, uno de los autores con más ventas en género negro que desayunará con el equipo para hablar de su proceso creativo y de la momia guanche que sirvió de inspiración para una de sus obras más populares.

El talento artístico se completará con la participación de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza, y Txowie, líder de la mítica banda canaria Las Ratas, quienes desgranarán los entresijos de sus trayectorias profesionales.

​Además, coincidiendo con el mes del libro y el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, el programa rendirá homenaje a la figura de Pinocho. Para ello, los estudios recibirán a José Jiménez, del Colectivo Andersen, quien presentará una exposición dedicada a poner en valor el legado de la figura del personaje italiano.

`Tiempo de Alisios´ también viajará al espacio aprovechando la vuelta de Artemis II a La Tierra y los humoristas modernizarán el consabido ¿qué te llevarías a una isla desierta? para responder qué no olvidarían en su exploración a un planeta desconocido.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra tras el primer viaje lunar en más de 50 años

Reino Unido lamenta el accidente de bus en La Gomera en el que ha fallecido un turista británico

Llega el Rallye Orvecame Norte: tramos y horarios de este fin de semana

Un fallo en los frenos pudo ser la causa de la caída de una guagua por un barranco de La Gomera

El Rocasa Gran Canaria encara el último derbi ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote