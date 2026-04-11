El programa de La Radio Canaria de Elena Falcón analiza la crisis energética, el género negro y rinde tributo a Pinocho este sábado y domingo, de 08:00 a 11:00 horas

`Tiempo de Alisios´ de La Radio Canaria recibirá este fin de semana a varias personalidades del panorama cultural que arrancará la emisión a las 08:00 horas tanto el sábado 11 como el domingo 12 de abril con una gran variedad de colaboradores y contenidos durante las tres horas que dura cada entrega.

Alberto Garzón y Santiago Díaz, protagonistas de un fin de semana de cultura y actualidad en ‘Tiempo de Alisios’

El programa contará con la presencia del exministro y excoordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien presentará su último libro `La guerra por la energía´ y profundizará en las claves de la economía biofísica y los retos de un futuro marcado por la escasez de recursos; y del escritor Santiago Díaz, uno de los autores con más ventas en género negro que desayunará con el equipo para hablar de su proceso creativo y de la momia guanche que sirvió de inspiración para una de sus obras más populares.

El talento artístico se completará con la participación de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza, y Txowie, líder de la mítica banda canaria Las Ratas, quienes desgranarán los entresijos de sus trayectorias profesionales.

​Además, coincidiendo con el mes del libro y el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, el programa rendirá homenaje a la figura de Pinocho. Para ello, los estudios recibirán a José Jiménez, del Colectivo Andersen, quien presentará una exposición dedicada a poner en valor el legado de la figura del personaje italiano.

`Tiempo de Alisios´ también viajará al espacio aprovechando la vuelta de Artemis II a La Tierra y los humoristas modernizarán el consabido ¿qué te llevarías a una isla desierta? para responder qué no olvidarían en su exploración a un planeta desconocido.