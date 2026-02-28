Estarán afectadas especialmente las zonas del sur y las cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera

Decretada la alerta por viento en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha actualizado este mediodía la alerta por viento, que pasa a afectar a La Gomera, Tenerife y Gran Canaria en las vertientes orientadas al sur y en las cumbres. Para el resto del archipiélago se mantiene la situación de prealerta.

La previsión meteorológica apunta a rachas muy fuertes del noreste en vertientes sureste y noroeste así como en cumbres expuestas, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros/hora en La Gomera.

Tampoco se descarta que puedan alcanzarse localmente de y de forma ocasional en medianías del sur de Gran Canaria y en la vertiente sureste y el extremo noroeste de Tenerife.

En lo que va de jornada, las mayores rachas de viento se han registrado en San Bartolomé de Tirajana (96 kilómetros/hora), Arure (92), Tasarte-La Aldea (91), Agüimes (90), Vallehermoso-Alto Igualero (89), Candelaria (89), aeropuerto de Lanzarote (87), San Bartolomé de Tirajana-Lomo Pedro Alfonso (86), La Aldea (84) y Pájara (81).

Además, las mayores precipitaciones acumuladas de toda España se han registrado en la estación meteorológica de Llano de los Loros-La Laguna: 8 litros/metro cuadrado.