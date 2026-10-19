El actor tinerfeño recogerá el galardón el 6 de noviembre en el Teatro Leal, durante la apertura de la décima edición del certamen. La sección ‘Hecho en Canarias’ reunirá 19 producciones, seis largometrajes y 13 cortometrajes vinculados al audiovisual del archipiélago.

El actor tinerfeño Álex García recibirá el Premio S. S. Venture al talento canario del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, durante la ceremonia inaugural de su décima edición, prevista para el próximo 6 de noviembre en el Teatro Leal. El reconocimiento distingue su trayectoria en cine, televisión y teatro, su proyección internacional y su vinculación con la industria audiovisual de las islas.

Alex García en una imagen de archivo. Diego Radamés / Europa Press

Natural de La Laguna, García se ha consolidado como una de las figuras más versátiles de la interpretación española surgidas en Canarias. El festival destaca su recorrido profesional y su capacidad para desenvolverse en distintos géneros y formatos, una trayectoria que ha contribuido a proyectar el talento canario más allá del archipiélago.

Una trayectoria entre el cine, la televisión y el teatro

Entre los trabajos más destacados del actor figura La novia (2015), de Paula Ortiz, película por la que recibió una nominación al Goya como mejor actor revelación. También ha participado en la miniserie Antidisturbios (2020), dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y en las producciones televisivas El inmortal (2022-2026) y El cuco de cristal (2025).

Su presencia en Isla Calavera permitirá reconocer una carrera consolidada y poner en valor la aportación de los profesionales canarios al audiovisual español, en un festival especializado en el cine fantástico y de género.

El nombre del galardón remite al S. S. Venture, el barco de vapor que aparece en King Kong (1933), dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. En la película, el navío transporta a la criatura hasta Nueva York y forma parte de la historia que dio origen al mito cinematográfico de King Kong.

En ediciones anteriores, el premio ha distinguido a profesionales como Juan Carlos Fresnadillo, Elio Quiroga, Carolina Bang, Jonay Bacallado, Marta González de Vega, Adrián Guerra y Sara Sálamo.

‘Hecho en Canarias’ reúne 19 producciones

La décima edición del festival reforzará también su apuesta por el cine vinculado al archipiélago a través de ‘Hecho en Canarias’, una sección creada en 2025 para dar mayor visibilidad a los cineastas de las islas y a las producciones rodadas en ellas. Por segundo año consecutivo, esta etiqueta ocupará un espacio destacado en la programación.

De los 65 trabajos presentados, la organización ha seleccionado 19 producciones: seis largometrajes y 13 cortometrajes. La programación reúne propuestas de distintas generaciones y géneros, con especial presencia del fantástico, el terror, la ciencia ficción y la comedia.

Entre los títulos seleccionados figura Cuántica Rave, una comedia musical de ciencia ficción coproducida por la productora canaria Insularia Films y la sevillana Zanfoña Producciones. La película supone el segundo largometraje de Paco L. Campano y cuenta con Antonio Dechent, Pablo Carbonell, Javier Botet y África de la Cruz en el reparto.

Terror y fantástico con sello canario

La programación incluirá asimismo las primeras producciones de Noir Hollow, un nuevo sello independiente español especializado en cine de terror y fantástico. Entre ellas figuran La casa de los monstruos, de David Hebrero, con Jaime Lorente, Antonio Resines y Eva Isanta, y Los que vienen, ópera prima de Víctor Català, protagonizada por Miguel Lago Casal, Lucía Veiga, Paula Gallego, Daniel Arias y Machi Salgado. Ambas películas se rodaron en localizaciones de Canarias.

La selección incorpora también Exilio, primer largometraje de ficción de la productora canaria ALDA Projects. La cinta de terror, dirigida por Joel de León y escrita por el propio director junto a Sergio Miranda, se rodó en Fuerteventura.

Completan la relación de títulos Tránsito y Gummy, dos producciones de los hermanos Kiko y Javier Prada, que también se encargan de dirigirlas, respectivamente. Ambas películas forman parte, además, de la Sección Oficial a Competición del festival, lo que refuerza la presencia de creadores vinculados a Canarias en los principales espacios del certamen.