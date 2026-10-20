Alocén: «Sabemos cuál es nuestro objetivo, pero la Copa España también es bonita»

Carlos Alocén, base del Cajasiete Gran Canaria, asegura que le van a dar mucha importancia a la Copa de España

El base del Cajasiete Gran Canaria Carlos Alocén ha asegurado este martes que van a darle “mucha importancia” a la Copa de España, más allá de la huella que pueda dejar para el devenir en Primera FEB: “Sabemos cuál es el principal objetivo, pero sabemos cómo de bonita es esta competición. Iremos a ganar”.

Carlos Alocén

En la rueda de prensa previa a la reedición del duelo ante Bueno Arenas Albacete Basket, el zaragozano ha incidido en que la competición copera servirá para seguir uniendo al equipo y será “positiva” para mantener el ritmo competitivo durante la temporada.

La Copa de España volverá a cruzar a los claretianos con los manchegos, una repetición del partido de la pasada semana que “se hará rara”, pero que dejará un encuentro “más táctico” en el Pabellón del Parque.

“Nos conocemos mejor, cambiarán algunas cosas, veremos nuestros fallos y habrá ajustes tácticos. Ojalá llevarnos la victoria, será bonito de ver la repetición del partido con nuevos matices. Tocará empezar mejor el partido en el primer cuarto y no tener tantas desconexiones”, ha explicado.

Fallos en los primeros cuartos

La salida a Albacete precederá a dos nuevos desplazamientos a Córdoba y Madrid, una larga ruta lejos del Gran Canaria Arena que ofrecerán “unos días diferentes”, pero que servirán para “entrenar, desconectar y estar juntos en el vestuario”, a pesar de las “muchas ganas” que siempre existen de estar cerca de casa en el inicio liguero.

Preguntado por los puntos de mejora del conjunto amarillo, Alocén ha puesto el foco en los primeros cuartos, donde deben salir “con mucha intensidad para poner el nivel de partido que queremos”, una faceta en la que “hemos fallado un poco” y que deberán “mejorar para que sea nuestra seña de identidad”.

Enun buen momento

En el apartado personal, el base amarillo se ha mostrado “muy feliz” y en perfectas condiciones físicas tras un verano largo de entrenamientos y una pretemporada de seis semanas que ha sido “dura e intensa”, pero que le ha servido para recuperar el tono y congeniar con la plantilla y con el técnico brasileño Bruno Savignani: “Estoy en un buen momento y con ganas de seguir mejorando”.

A pesar del cambio de categoría, Carlos Alocén ha destacado que iba sobre aviso del nivel de la Primera FEB, una competición “dura y difícil que no se ha quedado atrás de la Liga Endesa”, por lo que ha aterrizado “muy mentalizado” para adaptarse con suficiencia al nivel competitivo y al tipo de baloncesto de la liga.

“Desde verano, la gente de baloncesto me avisaban de qué era esta competición. Me gusta seguir baloncesto y he visto Primera FEB. Es dura, física, de talento, con americanos con puntos en las manos y con nacionales con ganas de dar el salto. Es una liga complicada que si no estás al cien por cien te ganan, como nos pasó en Alicante. Estamos con la mentalidad de mejorar en el día a día y así seguiremos creciendo para evitar los malos días”, ha abundado.