El altar papal del Puerto de Santa Cruz de Tenerife ya cuenta con su cubierta definitiva

La estructura que se ha instalado en el puerto de la capital tinerfeña cuenta con más de 30 toneladas y 28 metros de luz

Los preparativos para la gran eucaristía papal prevista el próximo 12 de junio en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife avanzan a buen ritmo tras la instalación de la cubierta principal del altar, una de las operaciones más complejas de todo el montaje.

La estructura, de más de 30 toneladas y 28 metros de luz, se colocó con éxito durante la mañana, un momento que se recibió con emoción y satisfacción por los técnicos y profesionales que participan en el proyecto.

Reflejar el paisaje canario

El arquitecto responsable del diseño, Alejandro Beautell, destacó la complejidad de la maniobra y agradeció el esfuerzo realizado por los distintos equipos involucrados. Según explicó, la colocación de la cubierta representaba el momento más exigente de la obra, tanto por sus dimensiones como por las condiciones técnicas requeridas para su instalación.

El diseño del altar busca reflejar la identidad de Canarias a través de elementos inspirados en el paisaje del archipiélago. La vegetación, el entorno volcánico y la presencia del mar forman parte de una propuesta escenográfica concebida para acompañar la celebración religiosa.

Uno de los aspectos más destacados es un gran espacio vacío situado sobre la mesa del altar, pensado para que la luz natural lo atraviese durante el inicio de la eucaristía, creando un efecto simbólico de recogimiento y espiritualidad.

Mucho simbolismo junto al altar

La organización espera la asistencia de unas 50.000 personas y estudia que todos los participantes permanezcan sentados durante la ceremonia. La medida responde a criterios de comodidad y bienestar, teniendo en cuenta que la celebración tendrá lugar al mediodía, cuando las temperaturas pueden convertirse en elevadas.

Otro de los elementos simbólicos del acto serán tres cayucos que permanecerán fondeados frente al recinto. Estas embarcaciones vacías representarán el sufrimiento, la esperanza y la realidad migratoria que vive el archipiélago, integrándose de forma discreta en el desarrollo de la liturgia.

Junto al altar también estarán presentes dos de las imágenes religiosas más veneradas de Canarias: la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna. La organización recuerda que para asistir a la eucaristía es necesario realizar una inscripción previa, ya que el aforo disponible se encuentra prácticamente completo.