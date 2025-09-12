El 99% de ellos lo hace en aulas ordinarias

240 alumnos con discapacidad visual grave comienzan las clases estos días en Canarias. El 99% de ellos lo hace en aulas ordinarias, «con sus compañeros aprendiendo el mismo contenido», pero a través de muchos casos, de otro código de lectura escritura, el Braille, según indica Pedro Méndez Hernández, responsable de Servicios Sociales de la ONCE.



Desde esta sede de la ONCE salen todos los libros traducidos al Braille de toda la provincia de Las Palmas. Aquí los meses de verano nos separa para que el alumnado pueda empezar el curso con todo el material disponible de manera gratuita.

«El Braille ocupa mucho espacio, entonces un libro de texto de segundo de bachillerato pueden ser tranquilamente 15, 16, 17 volúmenes», explica Rafael Tomás Morales, especialista en núcleos periféricos ONCE. Más allá de los libros de texto, los alumnos con discapacidad visual son capaces de dar relieve a dibujos simples con este horno que transforma la tinta. «Se hacen una idea de cómo es una hormiga aunque no puedan verla, agrega Morales.

Además, 16 profesionales se encargan en los centros de que el alumnado siga el currículo en Igualdad de Oportunidades.