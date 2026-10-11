Álvaro Cervera confirma la vuelta de Jesús Álvarez ante el Girona

Cervera recupera efectivos para medirse al Girona, pero mantiene varias bajas y reclama máxima intensidad para salir de su mala dinámica

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera confirmó en sala de prensa la presencia del mediocentro Jesús Álvarez ante el Girona, tras su lesión ante la Real Sociedad B hace más de un mes.

El representativo blanquiazul recupera tras una larga espera a uno de sus pilares en el esquema principal del equipo, una semana después de ver a Nacho Gil vestido de corto de nuevo, dos buenas noticias en clave tinerfeñista que pueden suponer el cese al bache que están atravesando los de Cervera, que no hayan la manera de volver al camino del gran arranque liguero.

«Los jugadores que vienen de lesión sabes que difícilmente puedan aguantar todo el partido y por eso creo que es mejor sacarlo cuando el partido y el rival hayan bajado de ritmo», añadió el entrenador que reafirmó que Álvarez «está para jugar» y ha completado la totalidad de tareas con el grupo con normalidad.

4 jugadores menos

El técnico confirmó que Víctor Moreno sí seguirá en el listado de bajas, así como Baba Diocou, que presente unos problemas musculares «graves», que le obligarán a estar fuera de la dinámica del equipo por varias semanas más.

Tampoco estará Iván Chapela, que se retiró el pasado lunes ante el Córdoba con dolencias en el isquiotibial, que comunicó que lo mantendrán apartado del césped como mínimo unas tres semanas, en caso de que todo vaya bien.

Además, el Tenerife no contará con la presencia de Juanjo Sáncez, quien ha definido como un «jugador reconocible» para el conjunto isleño, porque «es un todoterreno, es capaz de hacer cosas con el balón y sin él, es el que más aprieta, el que más lejos va», por lo que esta será es «una baja importante» para medirse ante un Girona que considera que será uno de los equipos que pelearán por los puestos altos de la clasificación.

Cervera advierte del peligro del Girona

«El Girona es un rival conocido por su reciente pasado en primera división», exclamó el entrenador, con «muy buenos jugadores» que además pudieron mantener de la plantilla que disputó la temporada pasada en LaLiga, con también incorporaciones de futbolistas «importantes» y, aunque «no sean tácticamente el mejor equipo de la categoría», hombre por hombre son «un equipo bueno» que si «te encuentran sin ayudas o despejados, en los duelos individuales son ganadores de prácticamente todo».

«A lo mejor defensivamente puede que tengan alguna laguna, pero su equipo mira siempre hacia delante y cómo hacer daño al rival, se autogestiona con los jugadores que tiene, además de tener un entrenador que los ordena», añadió explicando también que al jugar contra ellos, como entrenador está «más pendiente de las individualidades y de cómo poder pararlas».

Autocrítica por el momento del Tenerife

Realizó una dura autocrítica sobre el momento que atraviesa el equipo y del rendimiento que pueden tener en su vuelta a la categoría de plata del fútbol español y es que, para Cervera, el Tenerife «no puede ser un equipo que crea que va a ganar los partidos por calidad o porque es mejor que el rival», sino que tiene que ir «muy al límite fisicamente porque si no, no somos buenos» e hizo el contraste con otros equipos, como precisamente el Girona, que tienen «jugadores decisivos en la categoría, que deciden partidos por ellos mismos», cosa que su equipo «no tiene» y lo que necesitan es ir siempre «muy al límite» y pero aún así «tendremos problemas».

Para él la clave principal de este bache radica en que, «cuando el partido se vuelve loco o se dispara con una situación como un gol en el primer minuto», puede pasar cualquier cosa y es en ese tipo de partidos en los que siente que los suyos son «más perdedores que ganadores» y, aunque «alguno podamos ganar», piensa que hay «equipos que se manejan mejor en ese aspecto».

«Creo que tenemos defensivamente un problema cuando el partido se vuelve loco porque no es nuestra manera de defender y tenemos puntualmente problemas en esa parcela, ahora no somos fiables defensivamente, tanto a nivel de equipo como a veces en situaciones puntuales», siguió.

El Heliodoro, oportunidad para cambiar la dinámica

Los blanquiazules volverán mañana al Heliodoro y ha remarcado la importancia que tiene esta partido, ya que para ellos, «sin estar en una clasificación mala».

Llevan una dinámica que no ha dejado buenas sensaciones en la afición por lo que, si pueden ganar será «muchísimo mejor» para recuperar una buena dinámica como equipo y «si a eso le acompaña el resultado todavía mejor».