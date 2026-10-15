El director de cine Alejando Amenábar recibirá en el Festival Isla Calavera de Tenerife el premio de honor por su cinta ‘Tesis’, de la que han pasado ya 30 años

El cineasta Alejandro Amenábar recibirá en La Laguna el Premio Isla Calavera de Honor con motivo del 30 aniversario de ‘Tesis’, su ópera prima, que volverá a proyectarse en una copia remasterizada durante la décima edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera.

El director de cine Alejandro Amenábar durante la presentación del libro ‘Amenábar. El valor de contar historias’ de Pau Gómez, en la Academia de Cine, a 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). El libro es un homenaje al cineasta español con motivo de su 50 aniversario, a través de un repaso de su filmografía. A. Pérez Meca / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 02/3/2023

Con Eduardo Noriega

Amenábar, según ha informado este jueves la organización del Festival en un comunicado, recogerá el galardón el 14 de noviembre en la gala de clausura, que se celebrará en el Teatro Leal, como reconocimiento a su trayectoria y a su aportación al cine de género.

Un día antes, el 13 de noviembre, participará junto a Eduardo Noriega en un encuentro con el público tras la proyección de ‘Tesis’ en Multicines Tenerife, sede de las proyecciones del festival.

Noriega, uno de los protagonistas de la película y Premio Isla Calavera de Honor en 2023, acompañará a Amenábar en el coloquio, centrado en el rodaje, la recepción y el impacto posterior «de una cinta que terminó consolidándose como una de las referencias del thriller español de los años noventa» y que obtuvo siete premios Goya, además de un premio Forqué y un Ondas.

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Proyección novedosa

La copia que se proyectará en La Laguna incorpora una corrección de la velocidad de reproducción, pues ‘Tesis’ fue rodada a 25 fotogramas por segundo para facilitar la integración de imágenes televisivas sin parpadeos, pero su exhibición cinematográfica habitual a 24 fotogramas por segundo ralentizaba ligeramente el ritmo y alteraba el tono de las voces.

El nuevo máster recupera la velocidad prevista en el rodaje, por lo que la película presenta una duración algo menor sin eliminar ninguna escena.

Festival Isla Calavera

El festival, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre, incorpora a Amenábar a una lista de invitados en la que también figuran Sean Young, Christopher Lambert y Tom Berenger, que recibirán asimismo el Premio Isla Calavera de Honor.

El director y guionista Lloyd Kaufman y la actriz Lone Fleming recibirán el Premio Leyenda del Fantástico.

La décima edición del certamen tendrá además como motivo el 40 aniversario de ‘La mosca’ (1986), de David Cronenberg.