La activista denuncia la pérdida de confianza en la comunidad internacional y acusa a España de haber «traicionado» al pueblo saharaui con su cambio de postura sobre el Sáhara Occidental

La activista saharaui Aminetu Haidar ha advertido este jueves de que las nuevas generaciones de su pueblo han perdido la confianza en la comunidad internacional y en Naciones Unidas, una situación que, según asegura, está impulsando un creciente respaldo a la vía armada frente a la resistencia pacífica como respuesta al conflicto del Sáhara Occidental.

RTVC

Durante una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la presentación del documental Aminetu, la defensora de los derechos humanos expresó su preocupación por el desencanto que percibe entre los jóvenes saharauis tras décadas sin avances en el proceso de descolonización.

«La nueva generación ya no cree en la resistencia pacífica. Están todos en favor de la guerra, de las armas. Es muy lamentable, pero puedo entenderles porque la comunidad internacional es indiferente, no quiere aplicar el derecho internacional», afirmó.

Desconfianza hacia Naciones Unidas

Haidar sostuvo que muchos jóvenes consideran que «los derechos humanos son eslóganes» y que han dejado de confiar en los organismos internacionales debido a la falta de soluciones para conflictos como el del Sáhara Occidental, pero también por lo que observan en otros escenarios internacionales.

La activista alertó de que esta pérdida de credibilidad puede profundizarse aún más en el futuro. «Ya no tienen ningún tipo de confianza en la comunidad internacional» y «llegará un día donde ningún saharaui va a creer en Naciones Unidas», advirtió.

Pese a ello, insistió en que sigue convencida de que la solución debe llegar por vías pacíficas y mediante el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que, según defendió, «tiene que dar su última palabra».

Aminetu Haidar. EFE/Angel Medina G.

Denuncias de represión en el Sáhara Occidental

La activista, reconocida internacionalmente por la huelga de hambre que mantuvo durante 32 días en el aeropuerto de Lanzarote en 2009, denunció que más de medio siglo después de la salida de España del territorio, la población saharaui continúa sufriendo «el exilio, la represión y la privación de derechos básicos» en las zonas controladas por Marruecos.

Haidar, residente en El Aaiún, aseguró que persisten las detenciones arbitrarias y las torturas contra activistas saharauis y afirmó que actualmente existen al menos 19 presos vinculados a la defensa de la causa saharaui, algunos de ellos condenados a cadena perpetua.

«España nos ha traicionado»

Uno de los mensajes más contundentes de su intervención estuvo dirigido al Gobierno español. Haidar criticó el cambio de posición adoptado por España en 2022 respecto al conflicto saharaui y consideró que supuso un respaldo a las tesis defendidas por Rabat. «España nos ha traicionado y sigue con su traición», afirmó.

Según sostuvo, el giro diplomático del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contribuido a empeorar la situación en el territorio. «Marruecos se siente muy cómodo, está disfrutando de la impunidad total», aseguró, al tiempo que señaló el respaldo que, a su juicio, recibe de España, Francia y Estados Unidos.

En la misma línea, el periodista y guionista del documental, Nicolás Castellano, afirmó que «no deja de ser llamativo que un gobierno que defiende tanto el multilateralismo y la legalidad internacional y que se posiciona en contra de la ocupación de Ucrania o de los territorios palestinos, esté a favor de la ocupación del Sahara».

Críticas a la Unión Europea y a la Minurso

La activista también cuestionó la actuación de la Unión Europea, a la que acusó de ignorar las resoluciones judiciales europeas sobre el territorio.

Haidar recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que el Sáhara Occidental constituye un territorio distinto de Marruecos y que la explotación de sus recursos naturales sin consentimiento saharaui vulnera el derecho internacional. «A pesar de esto la Unión Europea sigue robando nuestras riquezas«, manifestó.

Asimismo, cargó contra la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), a la que definió como una «misión con ojos vendados». Según denunció, Marruecos impide la entrada de observadores internacionales y periodistas, al tiempo que desarrolla una estrategia de alteración demográfica que ha reducido a los saharauis a menos del 25 % de la población del territorio.

Un documental para visibilizar el conflicto

La directora del documental, Lucía Muñoz Lucena, explicó que la producción, estrenada el pasado marzo en el Festival de Cine de Málaga tras más de dos años de investigación, busca «romper el silencio mediático» que rodea al conflicto saharaui.

La cineasta señaló que el equipo optó por construir la narración con una estructura propia del género thriller para llegar a un público más amplio y utilizar la intriga como herramienta para mostrar las vulneraciones de derechos humanos que, según sostiene, sufren los saharauis tanto en el territorio como en los campamentos de refugiados de Argelia.

El documental se proyectó este miércoles en el Teatro Cuyás dentro de una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria. Durante la presentación, el consejero de Solidaridad Internacional de la corporación insular, Carmelo Ramírez, expresó además su rechazo a lo que calificó como una «política de blanqueo» hacia el régimen marroquí por parte del Gobierno de Canarias, en referencia a las recientes misiones empresariales canarias al Sáhara para explorar oportunidades de inversión.