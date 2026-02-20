La BRIF y perros especializados se suman al dispositivo de búsqueda de Airam, que se centra en el entorno de la Montaña de La Breña

La búsqueda de Airam, desaparecido desde el pasado lunes, se ha ampliado este jueves a nuevas zonas de la isla de La Palma.

Si en jornadas anteriores los rastreos se concentraban en el área de Breña Baja, donde su teléfono móvil emitió la última señal, ahora el operativo se extiende hacia las medianías e incluso la cumbre, con especial atención al entorno de la Montaña de La Breña.

El radio de búsqueda abarca varios kilómetros, desde el lindero con Villa de Mazo, al sur, hasta el límite con Santa Cruz de La Palma. También se rastrea de forma intensiva la zona de La Hilera y otros puntos intermedios, en un despliegue que continúa sin descanso.

Profesionales de la BRIF en la isla

Al dispositivo se han incorporado efectivos profesionales de la BRIF en la isla, así como perros adiestrados en localización, que por el momento no han hallado rastro alguno.

Desde el Secopim, encargado de coordinar el operativo, se insiste en que cualquier información relevante debe canalizarse a través de este centro para facilitar el trabajo de los equipos desplegados.