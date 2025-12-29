Ángel Víctor Torres destaca la modificación de la Ley de Extranjería y reafirma el compromiso del Ejecutivo con la agenda canaria hasta el final de la legislatura

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que el Gobierno de España ha cumplido con Canarias durante 2025 y ha logrado avances significativos en la distribución de menores extranjeros no acompañados.

Así lo afirmó al hacer balance de su gestión en el año que termina, subrayando que los compromisos adquiridos con el Archipiélago se están respetando conforme a la agenda canaria de investidura y de legislatura.

Torres recalcó que dicha agenda, con una vigencia de cuatro años, se mantendrá “hasta el final de la legislatura”, prevista para 2027. Entre los principales hitos, el ministro destacó la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, una demanda histórica de los territorios frontera, que ha permitido mejorar la distribución solidaria de los menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Ángel Víctor Torres asegura haber cumplido con Canarias en 2025 y avanza en la distribución de menores migrantes. RTVC

Modificación de la Ley de Extranjería

Según explicó, entre la reforma legal y los menores que han solicitado asilo, se ha logrado distribuir cerca de un millar de menores no acompañados en el conjunto del país, aliviando la presión que soportan comunidades como Canarias.

Asimismo, el ministro fue tajante al afirmar que en ningún caso el Gobierno ha planteado mezclar el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias con el sistema de financiación autonómica.

En este sentido, recordó la aprobación reciente de un real decreto ley específico, exclusivo para Canarias y para la isla de La Palma, atendiendo a las demandas del Ejecutivo autonómico.

De cara al nuevo año, Torres avanzó que el Gobierno presentará nuevos proyectos de Presupuestos Generales del Estado y seguirá trabajando en la reforma del sistema de financiación autonómica, un modelo que, recordó, se encuentra caducado desde 2014.