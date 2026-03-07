Para Soto, este taller crea un espacio de convivencia donde el aprendizaje de la costura tradicional sirve también como herramienta de dinamización

El Ayuntamiento de Antigua ha apostado por fomentar las tradiciones de Fuerteventura organizando un taller de iniciación para confeccionar Vestimenta Tradicional que tendrá lugar los días 12, 18 y 24 de marzo y 1 y 17 de abril.

Imagen archivo RTVC.

Según informa la concejalía de Servicios Sociales, el mismo será impartido por la modista artesana Inmaculada Concepción Montserrat Suárez, quien transmitirá a los asistentes los conocimientos necesarios para confeccionar de forma artesanal las prendas que definen la historia de Canarias.

Este taller, cuya inscripción es gratuita para todos los vecinos y vecinas de Antigua, no solo enseña un oficio artesano, añade el regidor, sino que fomenta el uso de atuendos tradicionales en fiestas canarias o romerías.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, América Soto Betancor, subrayó el valor social de la actividad, afirmando que desde su área se priorizan acciones que fomenten el bienestar y la participación activa, especialmente de los mayores de 60 años.

Para la edil, este taller crea un espacio de convivencia donde el aprendizaje de la costura tradicional sirve también como herramienta de dinamización social.

Finalmente, las inscripciones deben hacerse por Registro de Entrada y las personas interesadas en ampliar información pueden llamar al teléfono 928549651.