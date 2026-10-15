La víctima sufrió cortes en el antebrazo y una mano después de que una persona armada con un cuchillo llamara de forma brusca a su puerta. La Policía Nacional investiga lo ocurrido

Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras ser apuñalado en su vivienda, situada en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente se produjo sobre las 00:30 horas de este jueves, cuando la víctima abrió la puerta de su domicilio después de escuchar cómo alguien la golpeaba de forma insistente.

Imagen de archivo. Policía Nacional

La agresión, a la entrada de la vivienda

Según ha indicado la Policía Nacional, el hombre se encontró al otro lado de la puerta con una persona que portaba un cuchillo. El agresor intentó hacerle daño y le causó cortes en el antebrazo y en una mano.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las causas de lo sucedido.