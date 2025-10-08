Arden tres coches en Granadilla de Abona

Los bomberos tuvieron que sofocar un incendio en Granadilla de Abona, en Tenerife, que afectó a tres coches aparcados

Durante la madrugada de este martes al miércoles, los Bomberos de Tenerife tuvieron que actuar en un incendio que afectó a tres coches en Granadilla de Abona.

Los bomberos de Tenerife actuando en el incendio en Granadilla que afectó a tres coches

El 112 dio la alerta tras ser informados de un incendio en la calle en Granadilla, en Tenerife. Los bomberos acudieron al lugar, donde se encontraron con tres vehículos afectados por el fuego. Consiguieron extinguir las llamas y no hubo que lamentar heridos.

Se hiciweron cargo del caso agentes de la Policía Local del municipio y actuaron Protección Civil y Guardia Civil.