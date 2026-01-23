ES NOTICIA

Ari Arias y el Costa Adeje Tenerife separan sus caminos

CD Tenerife Femenino

La delantera madrileña, Ari Arias, y la entidad blanquiazul ponen fin a su vinculación

El Costa Adeje Tenerife y Ari Arias han alcanzado un acuerdo de desvinculación por el que la futbolista deja de formar parte de la plantilla blanquiazul en este mercado de invierno, poniendo fin a su etapa en el club tras su llegada el pasado verano.

La delantera madrileña, ha defendido los colores del Costa Adeje Tenerife durante la primera mitad de la temporada, aportando trabajo, compromiso y profesionalidad al grupo desde el primer día.

La atacante afrontó su etapa en la isla con una actitud ejemplar, integrándose con rapidez en el vestuario y mostrando siempre una total disposición al trabajo y a las necesidades del equipo en una temporada exigente.

El Costa Adeje Tenerife agradece su profesionalidad, su implicación y el haber formado parte del club, deseándole los mayores éxitos profesionales y personales en la nueva etapa que afronta a partir de ahora.

