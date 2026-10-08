Durante este jueves y viernes, 8 y 9 de octubre, se desarrollan las XII Jornadas de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria organizadas por el Cabildo

Las XII Jornadas de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria tienen el objetivo de “revelar los diferentes estratos que consolidan la identidad de la isla para comprender hasta qué punto conservar nuestro Patrimonio Mundial es también preservar una parte esencial de lo que somos”, afirmó en la inauguración el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

“La huella que dejamos atrás en su momento es también una señal útil para no extraviarnos y elegir el camino adecuado hacia el futuro. Es conveniente detenerse en aquello que tenemos ante nosotros y nosotras para escuchar qué puede decirnos, interpretar el lenguaje del tiempo e incluso la elocuencia de los silencios. El Patrimonio Mundial de Gran Canaria merece sin duda nuestra escucha respetuosa”, reflexionó Morales.

Una de las principales novedades de esta edición es el papel de quienes viven en el Paisaje Cultural, pues sus vecinos y vecinas son la memoria viva del territorio. La excepcionalidad de Risco Caído y las Montañas Sagradas no se limita a sus yacimientos arqueológicos: se entiende sobre todo como un paisaje cultural vivo, construido a lo largo del tiempo por las comunidades que lo han habitado, interpretado y transformado.

Las XII Jornadas de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria arrancan bajo el lema ‘Desvelando el Paisaje Cultural’/Cabildo de Gran Canaria

Por ello, esta edición presta especial atención a la dimensión inmaterial, social y cultural del bien, con el foco puesto en la relación entre territorio, memoria, identidad y comunidad. Las tradiciones, los saberes y las vivencias de la población local se suman así al conocimiento científico. De este modo, las jornadas se convierten en un espacio de encuentro entre especialistas y población.

Contenido del programa

Esta edición presta especial atención a la dimensión inmaterial, social y cultural del bien/Cabildo de Gran Canaria

El programa combina charlas divulgativas con actividades sobre el terreno. Incluye una salida técnica con visita guiada a las Cuevas de Risco Caído y al entorno de Barranco Hondo, puerta de entrada al Paisaje Cultural desde el municipio de Gáldar. Las jornadas se cerrarán con una velada astronómica en Tejeda, corazón de las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

Las jornadas cuentan con profesionales de reconocida trayectoria en la investigación, la conservación y la gestión del patrimonio. Llegan desde disciplinas tan diversas como la arqueología, la antropología, la etnografía, la historia, las humanidades y las artes, y también desde las herramientas contemporáneas de investigación y gestión patrimonial.

Esta apuesta continúa la trayectoria de las ediciones anteriores. En ellas participaron especialistas nacionales e internacionales para abordar cuestiones como la arqueoastronomía, la conservación del patrimonio, la etnografía, las investigaciones arqueológicas o los retos de proteger un territorio de estas características.