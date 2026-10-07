David Silva vuelve a los estadios a los 40 años

El histórico capitán del Manchester City y campeón del mundo con España en 2010 ficha por el Supreme Sha Tin de la Premier League de Hong Kong tras tres años retirado

El fútbol español recupera a una de sus figuras más emblemáticas. El grancanario David Silva volverá a los terrenos de juego a los 40 años, tres temporadas después de poner fin a su carrera profesional, para incorporarse al Supreme Sha Tin, equipo que compite en la Premier League de Hong Kong. El anuncio llega el mismo día en que Pedro Rodríguez, otro de los campeones del mundo en Sudáfrica que todavía permanecían en activo, ha comunicado su retirada.

David Silva en una imagen de archivo. @david21lva

La decisión de Silva supone el regreso a la competición de uno de los futbolistas más destacados de la generación que conquistó el Mundial de 2010. El centrocampista grancanario, histórico capitán del Manchester City y uno de los grandes referentes de la selección española durante su época dorada, abandonó el fútbol profesional en 2023 después de una lesión de rodilla durante su etapa en la Real Sociedad.

Una nueva aventura en Hong Kong

A sus 40 años, Silva afronta ahora una experiencia completamente diferente en el fútbol hongkonés, lejos de las grandes ligas europeas en las que desarrolló la mayor parte de su trayectoria. El jugador ha confirmado su incorporación al Supreme Sha Tin a través de sus redes sociales, donde también ha explicado los motivos que le han llevado a aceptar este nuevo desafío.

«Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia, con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin», asegura el jugador grancanario, en un vídeo publicado en su Instagram.

El anuncio ha generado una notable expectación entre los seguidores del club, que ha confirmado el fichaje de Silva en la misma red social. La incorporación llega después de que el futbolista superara las correspondientes pruebas médicas, último paso antes de formalizar su regreso a la competición.

El regreso de un campeón del mundo

El Supreme Sha Tin ha recibido la llegada del español con entusiasmo y no ha escatimado en calificativos para trasladar a sus aficionados la dimensión de la operación. «¡Locura absoluta!», remarca el club hongkonés en su publicación, acompañando el anuncio del fichaje.

El equipo también ha avanzado que próximamente ofrecerá más detalles sobre la incorporación de David Silva, que vuelve así al fútbol competitivo después de tres años alejado de los estadios. El regreso permitirá volver a ver en acción a uno de los jugadores que marcaron una época tanto en el fútbol español como en el Manchester City.

Silva, que puso punto final a su etapa como profesional tras una lesión de rodilla, abre ahora un nuevo capítulo de su carrera en Hong Kong, donde afrontará un reto muy distinto al que conoció durante sus años en la élite europea. La aventura supone, además, el regreso a los terrenos de juego de uno de los últimos protagonistas todavía en activo de aquella histórica selección española que levantó la Copa del Mundo en 2010.