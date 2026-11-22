El líder recibe al conjunto castellonense en el Spotify Camp Nou con el objetivo de afianzar su primera posición. El Villarreal llega tras ganar al Getafe y buscará romper los pronósticos en uno de los campos más exigentes del campeonato. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El FC Barcelona recibe este domingo 22 de noviembre al Villarreal CF en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27. El partido será este domingo 22 de noviembre a partir de las 13:00, hora canaria (14:00 horas en la Península).

FC Barcelona vs Villarreal CF J13 LaLiga EA Sports

Cómo llegan el FC Barcelona y el Villarreal CF al encuentro

Los azulgranas llegan al encuentro después de conseguir una importante victoria ante el Atlético de Madrid (1-2) en el Metropolitano. Un triunfo que les permitió alcanzar los 33 puntos y mantener una ventaja de tres sobre el Real Madrid, pendiente de disputar su partido de esta jornada.

El Barça ha firmado un comienzo de campeonato muy sólido, con once victorias en doce jornadas y el mejor registro ofensivo de la competición. Los de Flick han marcado 48 goles, una cifra que refleja su capacidad para generar ocasiones y encontrar diferentes vías para hacer daño a sus rivales.

El Villarreal llega a Barcelona después de superar al Getafe por 2-0 en su último compromiso liguero. El equipo amarillo ocupa la octava posición y ha sumado siete de los últimos doce puntos posibles, una mejoría que le permite acercarse a los puestos europeos.

El conjunto castellonense tendrá un reto importante ante el mejor ataque del campeonato. Su principal dificultad está siendo la eficacia ofensiva: ha conseguido 17 goles en las primeras doce jornadas, pese a generar ocasiones para haber alcanzado una cifra superior.

El precedente de sus últimas visitas al Camp Nou invita, sin embargo, al optimismo visitante. El Villarreal ha ganado tres de sus cinco últimos desplazamientos ligueros al campo azulgrana, un registro que demuestra que es un rival capaz de complicar los planes del Barcelona.

Últimos enfrentamientos

Los precedentes recientes reflejan una rivalidad con muchos goles y resultados sorprendentes. Aunque el balance histórico favorece al Barcelona, el Villarreal ha conseguido complicar los últimos enfrentamientos y ha ganado dos de los cinco más recientes.

El Barcelona suma tres victorias en esos cinco encuentros, frente a dos del Villarreal. Entre los resultados destaca el 3-5 conseguido por el equipo castellonense en Barcelona y el 2-3 que también logró en el estadio azulgrana.

El último precedente terminó con una contundente victoria barcelonista por 4-1, con Lamine Yamal como gran protagonista.

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