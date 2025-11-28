Arriba a Los Cristianos un cayuco con 45 migrantes a bordo

Una mujer y una menor del cayuco que arribó a Los Cristianos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para su valoración médica

Una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de Los Cristianos. Imagen de recurso

A última hora de la noche del jueves arribaron 45 personas a bordo de un cayuco al muelle de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 Canarias (Cecoes). Entre los ocupantes de la embarcación viajaban 10 mujeres y 5 menores.

Una mujer y una menor de edad fueron trasladadas a un centro hospitalario para su valoración médica. El resto de los migrantes presentaban un buen estado general de salud tras su llegada.

El cayuco llegó por sus propios medios al muelle de Los Cristianos pasada la medianoche y desembarcaron con la ayuda de Salvamento Marítimo y Cruz Roja.