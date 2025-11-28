ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Arriba a Los Cristianos un cayuco con 45 migrantes a bordo

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Una mujer y una menor del cayuco que arribó a Los Cristianos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para su valoración médica

Una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de Los Cristianos. Imagen de recurso
Una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de Los Cristianos. Imagen de recurso

A última hora de la noche del jueves arribaron 45 personas a bordo de un cayuco al muelle de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 Canarias (Cecoes). Entre los ocupantes de la embarcación viajaban 10 mujeres y 5 menores.

Una mujer y una menor de edad fueron trasladadas a un centro hospitalario para su valoración médica. El resto de los migrantes presentaban un buen estado general de salud tras su llegada.

El cayuco llegó por sus propios medios al muelle de Los Cristianos pasada la medianoche y desembarcaron con la ayuda de Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las ventas del comercio al por menor subieron un 3,8 % en octubre en Canarias

Confirmados los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde 1994

Koldo García se niega a declarar y denuncia falta de acceso a sus teléfonos incautados

El Teatro Cuyás lanza este fin de semana un 2×1 en entradas para ‘La Tuerta’

Se cumplen 20 años del paso de la tormenta tropical Delta por Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025