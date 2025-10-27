Quevedo comenzará su gira estadounidense ‘Buenas Noches Tour’ actuando en la ciudad de Dallas el próximo 29 de octubre

El artista canario Quevedo da el salto por primera vez a los escenarios de Estados Unidos. Fotografía: Europa Press

El artista canario Quevedo da un nuevo salto en su carrera artística y llega por primera vez a Estados Unidos. Tras finalizar su gira ‘Buenas Noches Tour’ por España, en la que el cantante de Gran Canaria ha promocionado su último trabajo discográfico, el próximo 29 de octubre se estrenará en los escenarios estadounidenses.

La ciudad de Dallas será la primera en acoger la actuación del artista canario. Una gira que continuará por Houston, Los Ángeles, San Diego, Chicago, Brooklyn, Miami y Orlando. Un total de ocho conciertos que finalizarán el próximo 16 de noviembre y en los que el artista canario ha vendido prácticamente todas las entradas.

Cierre de gira en España por todo lo alto

El pasado 25 de octubre, Quevedo puso punto y final a su gira ‘Buenas Noches Tour’ en España, con un concierto celebrado en Valencia ante 18.000 personas. Una actuación celebrada en el recinto multiusos Roig Arena de Valencia y que ha supuesto la guinda del pastel para el artista canario, que prácticamente ha logrado vender todas las entradas de sus conciertos.

En su último concierto en España, Quevedo ha estado acompañado de artistas como Yung Beef o el dúo de reguetón Xiyo & Fernandezz. Desde su debut profesional en 2020, el cantante ha publicado dos álbumes de estudio, ‘Donde quiero estar’ y ‘Buenas Noches’, así como numerosas colaboraciones con los artistas más destacados del momento.