Ascav espera que la normativa para retirar desde la plataforma Airbnb la oferta de vivienda vacacional ilegal se aplique cuanto antes

Ascav celebra la decisión de Airbnb de retirar la oferta ilegal de vivienda vacacional. Foto de archivo

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha celebrado este lunes el acuerdo de Airbnb con el Gobierno regional para retirar de su plataforma los anuncios que no cumplan con la normativa autonómica sobre alquileres de vivienda vacacional y espera que la aplique cuanto antes.

La Ascav recalca la importancia de no sólo no permitir nuevos anuncios no autorizados, sino eliminar definitivamente todas las viviendas vacacionales ilegales sin número de inscripción en el registro de la Consejería de Turismo. Además, incluyendo todo tipo de «alojamientos» que ni siquiera son viviendas, como tiendas de campañas, yurtas, vehículos o barcos.

Este tipo de oferta supone «una inaceptable competencia desleal a todos los propietarios que sí cumplen con todas las exigencias administrativas requeridas».

La medida

La asociación lamenta que la Consejería de Turismo no haya tomado antes esta iniciativa y que estas plataforma no se hayan hecho eco antes de las demandas que en ese sentido sistemáticamente Ascav había efectuado con anterioridad.

«La asociación lleva muchos años solicitando a Airbnb que tomara esta medida, ya que ha dañado mucho la imagen no sólo del sector de la vivienda vacacional sino la del Turismo en Canarias«, recalcan.