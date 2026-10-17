ASÍ SOMOS | VALENTINA BRITO PÉREZ

Valentina Brito, de 17 años, estudiante de 1º de Bachillerato en el IES Las Breñas, se define como una persona alegre, cariñosa e inquieta, rasgos que definen su estilo comunicativo y su capacidad para conectar de forma natural con la audiencia del programa.

Vitalidad y perspectiva

Su energía se refleja tanto en su faceta profesional como personal. Es una apasionada del deporte, especialmente del voley playa, y una exploradora entusiasta de su isla a través del senderismo. Esta conexión con el entorno físico y su capacidad para encontrar siempre el lado positivo de las cosas —la cualidad que más valora de sí misma— son los motores que impulsan su día a día y su enfoque ante el micrófono.

Durante la visita a los platós de Televisión Canaria

Voz de una generación

Desde su posición como estudiante, Valentina aporta una visión directa sobre el impacto de la era digital. Reconoce que las redes sociales han intensificado la búsqueda de aprobación externa y la trampa de las «vidas perfectas» irreales. Sin embargo, también destaca con optimismo cómo crece una generación de jóvenes que apuesta por la originalidad y por disfrutar de la vida real por encima de la necesidad constante de exposición digital.

Ante la inseguridad que generan los estándares de internet, Valentina lanza un mensaje reflexivo:

Momentos de la grabación del programa Así Somos, autoimagen.

«Lo que vemos en redes no es real. Debemos cambiar el enfoque: en lugar de preocuparnos por cómo se ve nuestro cuerpo, deberíamos valorar qué hace por nosotros, nuestra capacidad para movernos, sentir, abrazar y, en definitiva, vivir».

Para ella, el cuerpo es un legado de amor de nuestras generaciones pasadas; llevar sus rasgos es una fortuna que merece ser celebrada y protegida de la fugacidad de las pantallas.