IES Garoé, El Hierro

Andrea Gutiérrez Febles, una joven de 16 años, destaca por su energía, compromiso y amor por el deporte y la lectura. Le apasiona mantenerse activa y cultivar su mente, y en su tiempo libre es habitual verla entrenando o disfrutando de un buen libro.

Superación académica y constancia en sus objetivos

Uno de los logros personales de Andrea ha sido certificar su nivel de inglés, reflejo de su esfuerzo y disciplina. Actualmente continúa formándose para alcanzar niveles más avanzados, demostrando así su compromiso con su desarrollo académico.

No obstante, también ha tenido que enfrentar retos, como adaptarse al ritmo exigente del primer curso de bachillerato. Gracias a su determinación, ha aprendido a gestionarlo con madurez, sabiendo que estos esfuerzos son clave para alcanzar su futuro profesional.

Pedir ayuda y apoyarse en los demás: un consejo con empatía

Ante las dificultades, Andrea transmite un mensaje claro y cercano a quienes estén pasando por situaciones similares:

“Le diría que no tenga miedo de pedir ayuda, que se informe bien sobre su cuidado y que recuerde que puede llevar una vida plena con el apoyo adecuado.”

Sus palabras reflejan empatía, madurez emocional y sensibilidad, valores fundamentales en su manera de relacionarse con el mundo.

Inclusión y equidad: claves para una sociedad mejor

Para Andrea, la inclusión es un pilar imprescindible. Cree firmemente que todas las personas deben tener las mismas oportunidades, sin importar sus circunstancias personales, económicas o sociales.

En su opinión, una sociedad más justa requiere más educación emocional, menos prejuicios y un acceso equitativo a los recursos básicos. Solo así se puede garantizar la verdadera igualdad de oportunidades.