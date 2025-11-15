Así Somos: Ostomía

Oliver García Grillo, un joven de 26 años, ha convertido su experiencia con una enfermedad inflamatoria intestinal en un ejemplo de superación y visibilidad. Diagnosticado desde muy joven, convive con una ostomía, una condición que le ha llevado a convertirse en referente para muchas personas que atraviesan situaciones similares.

Lejos de dejarse vencer por los obstáculos, Oliver ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, convirtiéndose en un modelo de resiliencia y compromiso social.

Música, deporte e inclusión: pilares de su vida

En su vida cotidiana, Oliver encuentra el equilibrio a través de dos grandes pasiones: la música, participando activamente en una murga, y el deporte, especialmente el gimnasio. Ambas actividades no solo le ayudan a mantener una buena condición física, sino que son clave en su bienestar emocional y mental.

Además, defiende firmemente la inclusión social de las personas con EII u ostomía, abogando por entornos más accesibles, comprensivos y adaptados.

Momentos de la grabación del programa Así Somos: Ostomía.

Fundación de una asociación para visibilizar la ostomía

Uno de sus mayores logros ha sido la creación de la asociación ACEIIO destinada a ofrecer apoyo, orientación y visibilidad a personas con ostomía. Con esta iniciativa, Oliver busca romper estigmas sociales y normalizar una realidad que muchas veces se vive en silencio.

Esta labor contribuye significativamente a la concienciación sobre las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) y la importancia de una atención pública adaptada a las necesidades reales de los pacientes.

El apoyo familiar como motor de fuerza

Oliver siempre ha contado con el respaldo de su entorno más cercano. Su madre y su hermana han sido fundamentales en su proceso de adaptación, proporcionándole el amor y la comprensión necesarios para avanzar.

También destaca el papel de una persona muy especial que le ayudó a superar barreras personales y a abrazar plenamente su identidad.

Compromiso con la inclusión y la accesibilidad

Para Oliver, la verdadera igualdad implica la adaptación de los espacios públicos, la normalización de la ostomía y una sociedad más consciente de las dificultades de vivir con una EII. Su testimonio en el programa Así Somos sirve de altavoz para miles de personas que, como él, luchan por una vida plena, digna y sin prejuicios