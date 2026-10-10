ASÍ SOMOS | PEDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia

En el equipo de expertos de esta temporada de Así Somos, contamos con la presencia de Pedro Javier Rodríguez Hernández, un referente en la Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife. A sus 55 años, Pedro se define a sí mismo como un profesional constante, experto y afectivo, tres pilares que sustentan una trayectoria dedicada por completo a la salud mental de los más jóvenes.

Su nivel de compromiso es tal que, al preguntarle por su forma de desconectar, su respuesta es contundente: «No desconecto». Esta entrega absoluta es lo que le permite liderar procesos complejos con una cualidad que valora por encima de todo: la equidad.

NORMALIZAR LA SALUD MENTAL: NI MITOS, NI ESTIGMAS

Para el Dr. Rodríguez, abordar el suicidio en televisión no debe ser diferente a hablar de la diabetes o las migrañas. Su enfoque es claro: la única forma de romper el estigma es tratar la salud mental como lo que es, una parte esencial de la salud general.

«El acompañamiento y la empatía son los aspectos que más ayudan a transmitir que existe una salida».

Durante la grabación del programa Así Somos, suicidios.

EL CEREBRO BAJO LA LUPA: MÁS ALLÁ DE LA TRISTEZA

Como psiquiatra, Pedro Javier aporta una visión técnica necesaria para entender que la depresión no es solo un estado de ánimo, sino un proceso que altera el funcionamiento cerebral. Explica que síntomas como la irritabilidad, la falta de atención o la desvalorización son señales de alerta, al igual que manifestaciones físicas (psicosomáticas) como:

Cambios bruscos en el apetito.

Cefaleas constantes (dolores de cabeza).

Dolor abdominal sin causa orgánica aparente.

Respecto al tratamiento, defiende un modelo multidisciplinar. Para él, el uso de fármacos no debe generar miedo, siempre que se integre en un plan de tratamiento global y se utilice cuando el paciente realmente lo necesite para poder avanzar en su terapia.

Momentos de la grabación del programa Así Somos, Suicidios.

UN MANIFIESTO POR LA MEJORA DEL SISTEMA

Más allá de su labor clínica, el Dr. Rodríguez es una voz activa en la reivindicación de mejoras estructurales. Su visión para transformar la atención en salud mental en nuestro país incluye puntos clave como:

Plan Nacional de Prevención del Suicidio: Homogeneizar los programas entre comunidades autónomas.

Refuerzo en Atención Primaria: Incorporación de psicólogos clínicos y formación específica para pediatras.

Entorno Escolar: Implantar programas de formación para profesores y orientadores.

Para las familias, su consejo es de una sencillez poderosa: para que un joven no se sienta «enfermo» o «diferente» durante su tratamiento, lo mejor es no hacer nada distinto a lo que se haría acompañando a cualquier otro joven en cualquier otra circunstancia.