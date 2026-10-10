ASÍ SOMOS | RAÚL CABRERA CAMEJO

Raúl Cabrera Camejo es uno de los jóvenes que llega al programa Así Somos para demostrar que la alegría y el compromiso social pueden ir de la mano. A sus 16 años y como alumno de 1º de Bachillerato, Raúl se define con tres adjetivos que resumen su energía: empático, alegre y animado.

ENTRE EL BALONMANO Y LAS CUERDAS DEL TIMPLE

Para Raúl, el equilibrio emocional se encuentra en la actividad. Cuando necesita desconectar del estrés diario, se refugia en sus dos grandes pasiones: el deporte y la música. No solo es un apasionado del balonmano, sino que también demuestra una gran sensibilidad artística tocando varios instrumentos, aunque destaca su destreza con la guitarra, la bandurria y el timple.

Esa conexión con la cultura y el esfuerzo físico le permiten mantener una actitud positiva, a lo que suma poder contar siempre con el respaldo de sus padres, a quienes define como su apoyo vital y las figuras a las que siempre acude cuando las cosas se complican.

ROMPIENDO EL SILENCIO SOBRE LA SALUD MENTAL

Raúl habla con una madurez sorprendente sobre los retos que enfrenta su generación. Reconoce que, a pesar de estar más conectados que nunca, a la juventud le sigue costando admitir cuando no está bien por miedo al rechazo o al juicio ajeno.

Sobre temas tan sensibles como la prevención del suicidio, Raúl es tajante:

La importancia de hablar: Cree que informar y crear entornos seguros en los institutos es clave para frenar pensamientos suicidas.

Herramientas en las aulas: Propone que los centros educativos ofrezcan más ayuda directa y pierdan el miedo a tratar temas «delicados», para que el alumnado se sienta verdaderamente protegido.

Momentos de la grabación del programa Así Somos Suicidios.

UN ALIADO FRENTE A LA ADVERSIDAD

Si algo define a Raúl es su disposición para ayudar. Ante un amigo en problemas, su primer paso es la escucha activa y el diálogo, consciente de que hablar es el primer paso para sanar. Sin embargo, también demuestra responsabilidad al entender que, cuando el problema supera la voluntad, es necesario buscar ayuda profesional.

Su mensaje para cualquier persona que esté pasando por un momento oscuro es de una sencillez poderosa:

«Mira a tu alrededor. Hay personas que se preocupan por ti. De todo se sale; poco a poco, pero se sale».